翁金驊捲體罰風波｜漢華中學發信：已暫停教練職務　與警方聯繫

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台昨日（6月1日）流傳短片一名男生懷疑被相信是教練的男子責罰，男生遭對方捉著左手疑似自摑。涉事漢華中學今日（2日）發家長信稱：「校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。」



網上流傳漢華中學的家長信。（網上圖片）

網上流傳漢華中學就事件回應的家長信，內容大意稱「網上流傳一段於本校球場拍攝的短片，內容涉及本校一名校隊教練及學生。校方對此事件深表關注，並已於獲悉事件後，立即啟動「危機處理小組」以跟進及展開詳細調查。」

家長信交代，影片拍攝的事件發生於2023至2024學年，校方已聯絡學生，並已安排專責人員為該名學生提供適切的支援。

為保障學生的福祉及確保調查工作能在公平公正的情況下進行，校方已暫停該名涉事教練的職務，並與警方緊密聯繫。

校方又稱一直極為重視學生的身心健康，並致力為學生提供一個安全、和諧的學習環境 如如 貴子弟有任何情緒上的需要，可向本校輔導主任、駐校社工或教育心理學家尋求協助，我們將會為學生提供適切的輔導及支援。

圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

該段短片約半分鐘，發帖者指現場為港島區一家中學，但未交代事發時間，僅指籃球隊教練疑似體罰學生，暫時未知涉事學校是否知情。

根據畫面，現場除受罰男生及教練，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，教練身旁另有兩名疑似教員的成年人。受罰者當時仍背著背包，其他成員則已更換球衣，未知是否遲到。一教練先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手自行拍打臉部數次。

之後，教練一直捉著學生的手，再迫其大力自摑至少3下。在教練放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，續聽取教練說話。

《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊。（資料圖片）