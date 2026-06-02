翁金驊捲體罰風波｜學生聞打人事件　家長促查明：肯定打人唔啱

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊捲入體罰學生風波，社交平台昨日（6月1日）流傳短片一名男生懷疑被相信是教練的男子責罰，男生遭對方捉著左手疑似自摑。事件持續發酵，有立法會議員要求教練解釋，惟涉事學校及翁金驊本人至今未有說法。該校有學生直言：「佢（翁教練）之前喺籃球隊都成日打人。」而有家長聞悉事件，認為最緊要了解清楚事件始末：「肯定打人係唔啱。」



《香港01》正向翁金驊、教育局及涉事漢華中學查詢，前者手機接駁至留言信箱，而校方代表在校外表示暫不接受採訪。



圖為2026年6月1日，社交平台流傳籃球隊學生疑遭強逼自摑的短片。（Threads影片截圖）

今日中午午膳時間，漢華中學高年級學生到校外用膳，低年級同學則留在學校用餐。各人都拒絕評論事件，但表示知悉有關報道。其中一名學生隔著鐵閘回應記者提問時指：「佢（翁教練）之前喺籃球隊都成日打人。」但未及說明詳情，便匆匆離去。

潘婆婆的孫仔在漢華中學讀中三，她表示孫仔有游水和打波，沒有聽過他述說有體罰事件。對於懷疑有教練體罰學生，潘婆婆強調要辨清事件：「睇下個細路錯定教練錯，如果係個細路仔錯，教練係教，又唔需要打。大家要互相問清楚，教練唔會白白打佢幾巴（掌），等佢調查清楚係為咩原因，教練係咩原因打佢？至緊要搞清楚。」

潘婆婆肯定說「打人係唔啱」，但認為「可能教練話佢唔聽，大家都有苦衷，要調查清楚。」她舉例家長都不可能隨意打仔女，要問清問楚。

潘婆婆稱孫仔中一入讀至今，沒有令她擔心的情況。（黃煦緻攝）

該段短片約半分鐘，發帖者指現場為港島區一家中學，但未交代事發時間，僅指籃球隊教練疑似體罰學生，暫時未知涉事學校是否知情。

根據畫面，現場除受罰男生及教練，另被約20名相信是籃球隊成員包圍，教練身旁另有兩名疑似教員的成年人。受罰者當時仍背著背包，其他成員則已更換球衣，未知是否遲到。一教練先將男生手上的外套丟到地上，隨即捉起男生左手自行拍打臉部數次。

之後，教練一直捉著學生的手，再迫其大力自摑至少3下。在教練放手之後，男生還主動自摑多一次，然後把雙手放在身後，續聽取教練說話。

《香港01》6月2日上午到涉事的漢華中學欲向校方了解事件查詢，校方代表表示暫不接受採訪。（黃煦緻攝）

香港籃球名宿及學界名帥翁金驊。（資料圖片）