飲食業自救｜尖沙咀50年老牌餐廳也求變　辦音樂會至擺市集吸新客

【飲食業自救變形記系列之二】本港出現一波又一波的店舖結業潮，飲食業災情最為嚴重，連老店都不能倖免。業界若不想坐以待斃，唯有各出奇謀，包括開通社交媒體發文及拍片宣傳、辦活動，改變原有經營策略，冀開拓新出路。屹立尖沙咀逾50年的老牌德國奧地利餐廳也不能「食老本」，近年為吸客群出招求變，由添加音樂會元素，至放下身段擺市集吸客，負責人不諱言，現時經營餐廳甚艱難，「為左呢間舖，不停變變變」。



開業逾50年的尖沙咀餐廳Prosit Bar & Restaurant，為了吸新客群，近年積極在戶外擺市集。（夏家朗攝）

初接手生意佳 惜遇疫情北上潮人流跌

位於尖沙咀亞士厘道的德國奧地利餐廳Prosit Bar & Restaurant，已開業50多年，原老闆2019年離港，由黎女士等一眾人接手打理。黎女士笑說，早於10年前已光顧該店，當時不忍看見該餐廳瀕臨結業邊緣，機緣巧合下她與一班熱心人決定接手繼續經營。她表示，剛剛接手時生意不錯，「當時外籍人士未走，佢哋經常喺度聚會」。

負責人黎女士於2019年開始接手打理餐廳。（鄭子峰攝）

然而，熱鬧場面瞬間消逝，接踵而來的社會運動及疫情，對港人及不少實體店舖殺個措手不及。疫情期間，大多數人都甚少外出覓食，原以為疫情結束會出現曙光，卻迎來一波接一波的北上潮，黎女士說，生意確比以前差得多，只好努力尋找新出路。

負責人黎女士於2019年開始接手打理餐廳。（鄭子峰攝）

首次轉型冀變音樂主題餐廳

店內牆壁四周掛滿結他及音樂配飾，每逢周末晚上特設的音樂會，是黎女士接手餐廳後首次操刀的改變。黎女士表示，2020年開始舉辦音樂會，不時邀請色士風、結他演奏者及歌手到場表演，更購入10多支結他，讓客人彈奏，希望轉型成音樂主題餐廳。黎女士稱，「當時好活躍，有客人自彈，有人包場演唱，世界各地遊客都嚟玩」。

店內共有15支吉他，黎女士表示，曾轉型成音樂主題餐廳。（鄭子峰攝）

周末人流驟減想結業 最困難時現生機

好景不常，2020年底政府斷續禁止夜晚堂食服務，飲食業生意大受打擊。即使2023年疫情完結，又出現港人「報復性外遊」及北上潮，加上有外資企業撤出香港，其部份外籍舊客流失，餐廳生意一落千丈，更一度要停辦音樂會，「假日前後無晒客， 得一枱客好難演出」。

黎女士形容，當時曾試過幾個周末的人流都很少，「嗰一吓做到好灰心，同老細講不如成間執咗佢，唔好做落去」。不過，該餐廳畢竟有50多年歷史，黎女士對該店充滿不願捨棄的回憶，最終他們選擇繼續堅持，再想出路。

2023年9月，政府推出「香港夜繽紛」活動 ，促進夜市經濟，各大商戶積極參與，黎女士亦不例外。當時有附近商場邀請她到該地擺市集，「咁佢（老闆）就走下參與咁，當時我哋冇諗任何嘢嘅，諗住成功與否都唔緊要，做到個宣傳效果就得」。

在餐廳再積極求變下，參與擺市集攤檔的成效不俗，增加額外收入，讓她鬆了一口氣。黎女士表示，擺檔利潤可觀，好景時收入甚至高過餐廳。不過擺攤檔並非一門容易事，與經營餐廳的方式十分不同，需預早估算食物數量及售賣種類，又需聘請額外人手在擺檔幫忙，更要面對日曬雨淋，她指初期擺檔時「踢嗮腳」。

隨着市集愈擺愈多，他們愈來愈熟手，從2024年至今，他們已擺了約十數次大大小小的市集，包括早前在啟德體育園舉辦的香港國際七人欖球賽，場外設美酒佳餚節；另外一些香港美酒佳餚巡禮、電影主題美食市集等。黎女士透露，現時每次擺檔都會帶備餐廳優惠券及資訊，贈送給買食物的顧客，吸引想繼續填肚或未來想品嚐德奧菜的顧客到餐廳。

負責人黎女士於2019年開始管理餐廳。（鄭子峰攝）

黎女士說，擺檔宣傳效果不錯，讓更多人認識餐廳之餘，又可吸引新客源，每次戶外擺檔期間或之後，餐廳都會多約10%顧客，當中多為港人及內地旅客，部份顧客會即時訂枱，部分則會過幾天再到訪餐廳。她表示，能吸引多少客人到餐廳視乎擺檔地點，「如果在中環地區或者九龍地區，客人就會直接上來」。

由2019年至2026年，7年時間説短不短，說長不長，但這間餐廳已歷經不少危機，即使現在亦需時刻保持警覺，才能逆市生存。要生存不易，黎女士更連說「很難、真的很難」，寄語業界時刻留意社會變遷，適時轉變，「不能長守一個風格」。