飲食業自救｜屋邨小店推20秒任夾麵包爆紅　負責人：不能坐以待斃

【飲食業自救變形記系列之一】本港自通關後市場恢復未似預期，加上經濟差、北上潮等因素，屢現店舖結業潮，尤以飲食業「災情」最為嚴重。有不少業界人士意識到不能再墨守成規，必須出招求變。現時要營運實體店，開通社交媒體宣傳已是基本功夫，愈來愈多店舖為求廣吸新客源、謀出路，要諗計出奇招、大搞噱頭，甚或改變經營策略，當中有猛男主題餐廳，亦有音樂咖啡店舉辦清唱歌曲換取折扣優惠等活動。



《香港01》訪問了3間出招拼搏的飲食業店舖，探索他們如何在逆市中求變「翻身」。當中有屋邨小店舉辦「20秒任夾麵包」活動，在社交平台threads爆紅，成功吸引新客源跨區前往買麵包及參與活動。負責人表示，小店具備靈活性，應要主動出擊，吸納不同客群，才能逆市生存。



「30元20秒任夾麵包」活動當日，麵包店外排起長龍，不時傳出歡呼及打氣聲，場面十分熱鬧。（鄭子峰攝）

「30元20秒任夾麵包」活動當日，麵包店外排起長龍，不時傳出歡呼及打氣聲，場面十分熱鬧。（鄭子峰攝）

在何文田愛民邨的一角，有間小店「麵包空間」外面竟然大排長龍，不時傳出歡呼及打氣聲，場面十分熱鬧，原來是該店當日正舉辦「30元20秒任夾麵包」活動。該活動早前舉辦後，因有不少參加者在社交平台threads分享，再被廣泛轉傳，迅速在網上爆紅，一度成為城中熱話，其後活動吸引多人留言要求參加，店方早前開放報名，短短5分鐘內已火速額滿。

曾陷人流及生意危機 投資者：「我唔玩了」

別看這次活動人流眾多，但店舖負責人陳小姐說，該店自2024年開業後，曾出現缺人流及生意危機，甚至有投資者稱「你再咁落去我唔玩了」。陳小姐解釋，該店主要依賴愛民邨街坊及附近的大學生，惟每逢假期大多數人會北上，「大家一外出，呢度基本上可以話係拍烏蠅」，開業至今僅一年多，已曾有數個月入不敷支。該店前舖後廠，佔地面積大，租金不便宜，還有其他雜費，「燈油火蠟、人工、所有嘢都係錢。我哋倉庫裏仲有冰櫃，電費加埋都貴」。

店內有工廠即時整麵包。（鄭子峰攝）

從未萌生結業念頭 努力找出路

雖然面臨生意危機，但陳小姐稱從沒想過將小店結業了事。「創業容易、守業難，各行各業都係咁」，開設一間實體店舖須付出不少努力及汗水，加上這間店是附近屋邨唯一一間麵包店，一旦結業，街坊無法享用麵包，「無論幾難行，幾難做，我哋都要繼續」，陳小姐只能不斷嘗試找出路。

要主動出擊，我哋唔可以坐以待斃！ 麵包空間負責人陳小姐

陳小姐表示，小店具備靈活性，應要主動出擊，接觸不同客人，才能逆市生存。（鄭子峰攝）

「30元20秒任夾麵包」活動當日，陳小姐眾人整佈置場景讓參與者打卡。（鄭子峰攝）

Threads助爆紅 活動推出5分鐘名額即滿

夾麵包比賽就是其中一條出路。陳小姐表示，去年曾於社交媒體threads中詢問網民，希望小店舉辦哪類活動，有人提議大胃王比賽及一分鐘任買等，雲集眾多意見，最後決定舉辦「20秒任夾麵包」。活動至今舉辦第四次，一開始報名人數不多，後來在threads中爆紅，參加者激增，最近一次活動報名表格剛推出5分鐘，80個名額便一掃而空。

我會覺得現在這個世代，任何一樣成功的事物都要「煲」出來。所以你一定要多人討論，才會有更多人參加。 麵包空間負責人陳小姐

活動當日，店外不斷傳出歡呼聲和倒數，打氣吶喊之聲不絕於耳。不少市民遠到而來，家住柴灣的梁小姐及李先生分別夾了9個及10個麵包。他們表示，活動十分值得，「成個禮拜唔洗諗早餐食咩」。

家住柴灣的梁小姐及李先生分別夾了9個及10個麵包。（鄭子峰攝）

李先生說，該類活動在香港很少見，加上入場門檻低，「當係一個體驗都幾好」，未來有機會亦會以正價買該店麵包，「始終呢次夾咗人地咁多包，未來都想回饋一下」。他又認為，活動對宣傳小店有幫助，一來吸引市民留意店舖資訊，二來若參加者認為麵包美味，亦會推介給他人。

一個麵包價錢約10至20元，多數參加者都夾超過100元的麵包，但報名費只需30元，那「麵包空間」是否虧本？陳小姐承認每次舉辦都會虧損。

我同老闆解釋當賣廣告，你賣廣告都要錢，不如畀街坊開心一下，又畀其他區啲人嚟試試我哋產品，即使成本效益唔大，但我覺得都足夠。 麵包空間負責人陳小姐

雖然活動成功，不過危機仍然存在。對於「麵包空間」而言，他們需要走出屋邨，讓更多人能購買旗下的麵包。陳小姐透露，除了不斷與時並進在各大社交媒體與港人互動及發帖外，現時已加盟兩個熱門外賣平台，未來冀設立網店，方便有興趣的市消費者購買。