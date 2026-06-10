飲食業自救｜中高檔餐飲集團轉推大眾化菜單　逆市擴充連開5店

【飲食業自救變形記系列之三】香港餐飲業在經歷了3年疫情洗禮後，迎來的並非想像中的報復性消費狂潮。隨着全面通關，港人消費模式轉變，兩餸飯大行其道，再加北上消費成為新常態，本地餐飲市場面臨着新一輪汰弱留強，不少食肆黯然退場。



然而，在市場一片看淡、同行紛紛縮減規模之際，本地主打中高檔餐廳的餐飲集團 The Food Story默默改變經營策略，推出多元化的菜單及調整價錢之餘，亦引入不同消費類型的食肆，在逆市下連開5間新餐廳。負責人指出，港人現時趨向選擇性價比高的餐廳，相信只要「食物好、環境好、服務好，價錢合理，自然會有客」 。



The Food Story現時旗下有16間餐廳，分別來自12個品牌，圖中3位是創辦人。日山是旗下餐廳之一。（林子慰攝）

經歷疫情3年，對餐飲業造成嚴重打擊，本地餐飲集團 The Food Story亦不例外。集團創辦人之一王先生憶述，當時「客人驚，唔敢出街」，而且全面禁止晚市堂食，食客人數銳減。 The Food Story於2018年創立，高峰期有25間餐廳，疫情時無奈關閉8至10間店，當中最可惜的要數他們第一間開設的松藝館及山頂扒房，「我們很多會員都喜歡（山頂扒房），但疫情上山頂的人數少了很多，旅遊人數也少了，租約期滿就結業」。

2022年新冠病毒疫情期間，晚市禁堂食。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

疫情之後經濟恢復未如預期，港人及旅客消費模式改變，不少預期生意會在通關後好轉的餐廳，再次面臨結業危機。根據食環署資料，普通食肆持牌數目由2022年未開關前的12,630間，跌至2025年年底的12,474間，其間減少約200間。通關後，每逢假期及周末有不少市民選擇北上消費，香港不時出現空城怪像。另一方面，港人現時追求「高性價比」，相比出外用餐，愈來愈多港人選擇購買價廉物美的兩餸飯回家大快朵頤。

The Food Story通關後連開5間店，包括主打靚海景的中高檔食肆。（楊凱力攝）

隨着市場的轉變，The Food Story即時調整定價策略，以往每餐人均消費約千元的日式高級壽喜燒餐廳，亦推出600至800元左右的套餐，更逆市連開5間不同品牌、不同消費級數的餐廳，當中有親民路線的過江龍烏冬及鷄肉親子丼餐廳、中等價位的日式鐵板燒，亦有主打靚海景的中高檔食肆等，冀讓食客「貴有貴食，平有平食，都係由客人自己選擇」。

The Food Story在內地社交平台，包括小紅書、大眾點評及微信下了不少功夫，例如會邀請食客在大眾點評拍照及好評等。（楊凱力攝）

內地社交平台推宣傳 平日針對本地客 周末假期吸納旅客

另外，他們改變宣傳策略，相對使用傳統宣傳或本地社交媒體，集團在內地社交平台，包括小紅書、大眾點評及微信下了不少功夫，例如會邀請食客在大眾點評拍照及給好評等。他們又指，現時星期一至星期四主攻本地客，星期五至日則全力吸納旅客，彌補周末港人北上流失的生意。目前The Food Story旗下共有16間餐廳，分別來自12個品牌，王先生表示未來仍有擴張計劃。

集團旗下有不少日式過江龍餐廳，王先生表示店内多數裝飾及家具直接從日本帶到香港。（林子慰攝）

王先生又說，現時多人北上及選擇兩餸飯 ，對手較疫情及通關前多是事實，消費力亦未必似以前強勁，「但好老實，如果你係慶祝節日，或者大時大節，大家都會出街食飯」。他認為，餐飲業生存的最核心要素是勤力，聽取客人意見，根據時勢調整經營策略，是在市場堅毅不倒的不二法門。有多年管理餐廳經驗的王先生相信，「永遠做餐飲都係一樣，食物好、環境好、服務好，價錢合理，自然會有客」 。