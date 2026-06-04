其士集團爭產　六妹指長姊非看重錢但重權和面子　不明她為何興訴

其士集團創辦人周亦卿的長女及五女爭產案，在高等法院續審，遺囑執行人之一的六女周薇薇今午(4日)作供，她指以往和大家姐周莉莉的關係非常好，但自父親於2016年1月中風後，兩人的關係就變差。她形容長姊：「唔係睇重錢嘅人，但係佢睇重權同面子。」周薇薇又指，父親多年間都表示：「唔要賣哂啲(其士)股票。」又謂：「話做牆紙，都唔賣散。」她認為長姊知父親的想法，亦不覺得長姊因這個原因提出訴訟，但坦言：「唔知點解佢(周莉莉)要打呢場官司。」



長女周莉莉要求法庭宣告其父的遺囑無效

原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，五及六女兒為周2015年所訂遺囑的執行人。周亦卿和妻子共有6女1子，他於2018年去世，終年82歲。他2015年所立遺囑，把他持有約62%其士股份，即約1.89億股，全贈予第五女，其他資產則分給遺孀和六個女兒。長女周莉莉要求，法庭裁定這遺囑無效。

周亦卿的第六女兒周薇薇稱，知父親心意是不想賣散其士的股份。(朱棨新攝)

周薇薇指長姊周莉莉(圖)並非看重錢的人，但重視權力和面子。(朱棨新攝)

六妹指父親中風後開始與長姊關係變差

六妹周薇薇作供時，透露她有法律學位，曾在多間公司任律師。代表長姊的資深大律師沙惜時問六妹和家人的關係，六妹稱以往和大家姐周莉莉的關係非常好，沙惜時隨即問是否因這宗官司，兩人的關係變差，六妹指她們關係變差，是由父親於2016年1月中風開始。沙惜時問，現時是否和五家姐周蕙蕙關係最密切，六妹稱最近每天都需和五姊就這宗官司溝通，但她除了大家姐周莉莉和二家姐周蕙禮外，她和其他姐弟都關係密切。

長姊非看重錢但重視權力和面子

六妹在盤問時提及長姊時稱：「（長姊周莉莉）唔係睇重錢嘅人，但係佢睇重權同面子。」沙惜時指，長姊生活不奢華，六妹回應指要視乎在哪方面，標準亦因人而異，她同意長姊不是居於豪宅，也沒有名車和私人飛機。

六妹相信長姊非怕股份賣散而提訴訟

被問及長姊提出訴訟，是否為避免父親的其士股份遭「賣散」，六妹稱相信長姊知父親有該想法，但不認為長姊因此事提出訴訟，又稱：「唔知點解佢要打呢場官司。」

父親望周家保管公司控制權

沙惜時續指，她們的父親成立其士，在40多年間為其士付出心血，他希望周家可以保管公司的控制權，六妹同意。她又指，父親多年間都表示：「唔要賣哂啲(其士)股票……話做牆紙，都唔賣散。」亦著她研究成立信託，六妹則把「唔賣散股票」和信託劃上等號。

父親沒有催促要成立信託

沙惜時指，父親的意願是成立信託，但因為他在2016年中風，才未有這樣做，周薇薇不同意，指父親當時研究成立信託，但同時準備立遺囑，強調不能假設父親一定會成立信託。她強調，父親沒有就成立信託一事催促她，也沒有給予清晰指示。

案件編號：HCAP 22/2019