兩蚊兩折｜消息：勞福局不推行每月限搭240程方案　原明年4月實施

【2元乘車優惠/ 兩蚊兩折/ 長者乘車優惠/ 殘疾人士乘車優惠】長者2元「乘車優惠」今年4月3日起將改為「兩蚊兩折」，原訂第二階段每月限搭240程的方案明年4月實施。最新消息指，勞福局決定就「兩蚊兩折」乘車優惠，不推出第二階段每月限搭240程方案。局方稍後交代原因。此前，社福界立法會議員陳文宜認為，政府可審視「兩蚊兩折」數據，如大部份人乘車每月不超過240程，可視乎情況調整、甚至取消限程。



2026年4月3日，2元乘車優惠調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

社福界法會議員陳文宜。（資料圖片/夏家朗攝）

陳文宜早前指視乎新措施影響 可考慮取消240程限制

社福界立法會議員陳文宜早前指，每月240程的限制將於2027年正式實施，而非與「兩蚊兩折」同時實施。陳文宜形容是「有溫度」的安排，因長者需要時間適應「兩蚊兩折」，她認為在限程實施前，政府可「爭取做好數據監察」，審視政策對長者出行的實際影響，如果許多人乘車每月不超過240程，可視乎情況調整、甚至取消限程。

2026年4月3日起，二元優惠計劃由二元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。（政府圖片）

長者聽眾稱消費精明 尚可應付

聽眾譚先生對「兩蚊兩折」調整表示贊成，認為長者「只係俾多少少」，可令優惠持續，讓更多長者受惠。他又說長者消費很精明，「唔使太為我哋擔心」；政府已補貼了不少金額，多謝政府一番好意。他又指住在離島的長者，如出行目的是上班，「俾多啲錢好合理」，希望大眾「唔好覺得好為難長者」。

另一名聽眾謝太太則認同陳恒鑌的建議，指巴士增設分段收費是不錯的做法，她分享在新加坡乘車的經驗，指當地人乘車，上落時都會「拍卡」，以乘坐的站數來計算收費。她又指不贊成「長車短搭」的行為，會造成浪費，亦增加政府開支。