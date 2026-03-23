兩蚊兩折｜長者指能打擊「長車短搭」　車費負擔加重會減少出門

長者兩元乘車優惠4月3日起調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。有長者相信能打擊「長車短搭」問題，但指的確加重日常負擔，會減少出門或到較近的地方消遣。



有納稅人則支持調整，「全世界都無錢㗎啦而家」，預期未來政府福利會減少，「無以前嗰支歌仔唱㗎啦」、「要靠自己啊」。



兩蚊兩折｜2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

兩蚊兩折｜2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

兼職小巴司機吳先生坦言，調整為「兩蚊兩折」會加重付擔，不過長者「長車短搭」問題嚴重，仍支持調整。（王海圖攝）

在灣仔碼頭的巴士總站，有多架過海巴士車費正價都超過10元，長者現時只需2元，便可上車到荃灣、粉嶺、荔枝角等地。不過4月3日開始，就要改付成人兩折車費，例如前往粉嶺的九巴978線，正價27.9元，之後長者要改付5.6元，比現時要多3.6元。

76歲小巴司機：曾睹有長者在粉嶺登上過海巴士後一個站落車

76歲、居於粉嶺的吳先生是兼職小巴司機，經常使用優惠乘車到港島開工，所需車費多數超過10元。他坦言對於他這類長者，調整為「兩蚊兩折」會加重付擔，不過仍支持調整，稱長者「長車短搭」問題嚴重，舉例指曾目睹有長者在粉嶺華明總站登上過海巴士線978，僅一個站後便下車，相信若日後要多付數元，他們會改搭其他車。

吳先生又指，日後會減少不必要的外出，或改到車資10元內的地方，「無必要就唔需要咁花費囉」。

2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

被問到對調整的看法，何女士說：「政府話要咁就咁囉，到你話咩？唔到你講㗎嘛」。（王海圖攝）

愛遊車河長者：出少啲街囉 加錢咪唔去咁多囉

市民何女士居於小西灣，稱不時會周圍「遊車河、嘆冷氣」，有時會到屯門等較遠等地方，車費多數超過10元。問到對調整的看法，她說：「政府話要咁就咁囉，到你話咩？唔到你講㗎嘛。」問到會否加重負擔，「出少啲街囉。咩負擔啫？加錢咪唔去咁多囉，如果唔加嘅我哋咪去遊車河囉」。

納稅市民支持調整：現在全世界都無錢㗎啦

未滿60歲的蔡先生指作為納稅人，支持調整，「全世界都無錢㗎啦而家」，稱港人以前「富貴得多，我諗而家要還返少少出嚟，無以前嗰支歌仔唱㗎啦」。還有十年八載就成為受惠對象的蔡先生預期，未來政府福利有機會減少或轉變，稱提早知道是好事，「而家要做好準備㗎啦」，會謹慎理財及投資，又稱未來「要靠自己啊，唔好睇人最安全」。