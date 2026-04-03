兩蚊兩折｜68歲保安屯門往返金鐘工作來回$4變約$12 冀增援基層
撰文：賴卓盈
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「兩蚊兩折」今日（3日）起實行，成人車費超過10元，受惠人士需支付兩折車費，10元或以下則維持繳付2元。家住屯門區的68歲保安梁先生，每日需搭港鐵到金鐘工作，以新措施去計算每程車資約6元，以往則只需2元，即每日來回較以往共多付約8元，每月開支增加百多元。他表示，由於目前尚有工作，可應付車資，但希望政府能監察新措施的執行情況，並對經濟能力較弱、依賴傷殘津貼或綜援的市民推出更多支援。
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屯門赴金鐘開工 來回車資$4變約$12多兩倍
梁先生與妻子居住屯門青福里簡約公屋，在金鐘任職保安。他每日先從青松站乘搭輕鐵到兆康站，再轉乘港鐵到金鐘。由於輕鐵段有轉乘優惠，毋須付車資，以往2元乘車優惠計劃，單程車資僅2元，來回共4元。在「兩蚊兩折」新措施下，由兆康站至金鐘站的港鐵成人車費達29.3元，以「兩蚊兩折」計算，第二段行程須付5.9元，每日來回車費即要11.8元，等於多兩倍車資。若以每月開工20日來計算，即每月開支多156元。
冀政府檢視「兩蚊兩折」執行 推更多支援助基層老弱
梁先生月入約14,000元，由於妻子身體欠佳，他是家中經濟支柱。他稱由於目前尚有工作，加上除了工作，本身不經常搭車，因此尚有能力應付車費上漲。但他稱他身邊有不少友人年紀大、身體差，卻仍要工作，車費上漲或對他們造成經濟困難。另外，離島渡輪調整船票價錢較高，不少住在離島的長者日後如想到市區探望親友，可能面對更多阻力。
他表示，理解政府調整長者優惠的用意是避免「長車短搭」，但他希望政府可監察「兩蚊兩折」的執行情況，並對經濟能力較弱、依賴傷殘津貼或綜援的市民推出更多支援。
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