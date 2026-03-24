兩蚊兩折料會維持一段較長時間　長者硬食？孫玉菡：財政須可持續

4月3日起二元乘車優惠計劃調整為「兩蚊兩折」，勞工及福利局局長孫玉菡今日（24日）接受電台訪問時承認有需要乘坐長途車及離島長者的車費「無可否認會多咗少少」，但強調政府資助補貼金額亦大，要考慮財政可持續發展，及資源合理分配。



被問到日後政府財政情況若改善會否回復「兩蚊優惠」原況，孫玉菡稱，「兩蚊兩折」料會維持一段較長時間，並指「兩蚊優惠」現時有267萬人受惠，隨著人口老化，資助人數只會愈來愈多，政府有需要維持政策的財政可持續性，亦相信新安排能顯著解決「長車短搭」問題。



2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

孫玉菡在港台節目《千禧年代》指，新措施自4月3日正式生效，約267萬名合資格人士毋須再次申請便可自動適用，並指局方去年提出計劃後，用了約一年時間進行八達通機系統重新測試與準備工作，經復檢並確保運作穩妥後才對外公布實施日期。

政府原預計今年9月實施「兩蚊兩折」，現提早至下月，孫玉菡解釋，原預計需約1年半至2年進行八達通機試機等工作，但過去有聲音要求加快，因此將時間壓縮。

勞工及福利局局長孫玉菡預料，改為「兩蚊兩折」後，下個財政年度可節省5.5億元公帑。（資料圖片/鄭子峰攝）

孫玉菡又說，為協助長者等適應新措施，政府將展開大規模宣傳工作，政府轄下的老人中心等會張貼海報及解說，未來亦會在全港75個地點設服務大使，實施當日亦會啟動緊急事故協調中心以應對突發情況，監察全港實施情況，確保如有新變化可即時回應。

孫玉菡強調，宣傳須「舖天蓋地」，並已邀請區議員及關愛隊參與制定以區為本的出行攻略，逐區推出乘車攻略，方便長者在面對多種運輸方式時作出合適安排；相關攻略會於未來數日陸續公布。

每月限240程料明年推行 孫玉菡：八達通測試需投入人

在措施細節上，孫玉菡提到，政府會分兩步走落實，一方面先讓市民適應「兩蚊兩折」的新收費模式，另一方面是關於每月限程的安排。孫玉菡指要先讓長者適應「兩蚊兩折」，然後才推行每月限程安排，相關安排預計來年推出。他又指八達通測試需投入人力，故限程安排需要有充分時間測試。

2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

談到財政影響，孫玉菡表示經重新估算後，現時估計下個財政年度可節省5.5億。他又提到，相信「兩蚊兩折」對改善「長車短搭」情況有效，例如新界元朗、屯門等地區有長途跨區路綫，改為「兩蚊兩折」後，他指長者大多精打細算，會為節省乘車開支而改乘區內短途車。

對於部份長者需乘搭長途車的實際需要，以及離島渡輪加價等，孫玉菡稱，要反過來想現時政府已負擔約8成補貼成本，但補貼規模需與未來人口老化及長期財政承擔並行考量，確保在未來能讓更多人持續受惠。他承認新政策實施後，個別長者車費支出會增加，但強調只是「俾多咗少少」，強調政府已承擔8成補貼，要考慮財政可持續及資源合理分配。