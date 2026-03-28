兩蚊兩折｜孫玉菡料不影響長者出行　四分三人搭10元以下巴士線

長者兩元乘車優惠4月3日起調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。勞工及福利局長孫玉菡今日（28日）表示，希望確保財政可持續性，並改善「長車短搭」問題。



被問到新措施會否影響長者出行意欲，他指政府研判不會有太大影響，並解釋目前有4分之3的樂悠卡持有人出行時乘搭10元以下巴士線；如長者日後乘搭長途車，的確需付更多車資，但加幅較微。他相信新措施不會影響長者出行，仍然是相當優惠的安排，政府仍然負擔約八成票價。



2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（資料圖片/林遠航攝）

1.7萬部八達通機完成系統更新及測試

勞工及福利局長孫玉菡在電台節目表示，目前計劃有267萬名受惠者，料5年後會增至300萬人，政府每年負擔40多億元，要想辦法確保財政可持續性，並改善長車短搭問題。

他指，全港1.7萬部八達通機完成系統更新及測試，市民無需申請或更換樂悠咭，並如常拍卡使用優惠。政府已動員社區人士向長者解釋新收費，為他們度身訂造「搭車攻略」，認為收到預期效果，相信長者會精打細算。此外，運輸署已與巴士公司協調，將陸續推出更多設有「前段分段收費」的路線，增加短途客的選擇。

勞工及福利局長孫玉菡今日（28日）表示，希望確保財政可持續性，並改善「長車短搭」問題，相信不會影響長者出行，強調新措施仍是優惠安排。（資料圖片/鄭子峰攝）

4分之3樂悠卡持有人搭10元以下巴士線

被問到新措施會否影響長者出行意欲，他指政府研判不會有太大影響。他又說，現時六成巴士線收費在10元以下，有4分之3的樂悠卡持有人出行時乘搭10元以下巴士線，意味大多數長者都乘搭短途巴士。他指，如長者乘搭長途車，的確需付更多車資，但加幅較微；政府仍然負擔約八成票價，仍然是相當優惠的安排。

行政費總額8,000萬 政府承擔75%

他表示，今次調整的一次性行政費用約為6,000萬元，由政府承擔，另有2000萬元由八達通公司承擔。他預計調整後首個財政年度可節省5.5億元。未來每年政府會根據受惠人數變化、公共交通票價調整以及市民出行模式的改變，重新評估和計算開支。