4月加價｜國泰燃油附加費、離島渡輪票價齊加　2元乘車變兩蚊兩折

踏入4月，不少公共服務將會加價。其中在4月1日起，6條離島渡輪航線將調整票價，單程票整體加幅約12.5%，中電燃料調整費亦上調至每度電39.8仙；4月3日起，2元優惠計劃將改為「兩蚊兩折」。



另外，中東局勢影響導致國際燃油價格上漲。國泰航空宣布，將於4月1日起調整客運燃油附加費，上調幅度均為34%；子公司香港快運HK Express亦上調燃油附加費，由香港出發前往海外航點航段，將調整至港幣389元。



4月1日起，6條離島渡輪航線將調整票價，單程票整體加幅約12.5%。 (資料圖片/盧翊銘攝）

6條離島渡輪航線4月1日起調整票價，同時將「2元優惠乘車計劃」調整至「兩蚊兩折」優惠，長者搭船的票價將從現時的2元，增加到3.3元至9.7元。（資料圖片/黃偉倫攝）

1）6條離島渡輪航線調整票價

由4月1日起，中環至長洲、榕樹灣、索罟灣，以及橫水渡的單程船票加價約12.5%。其中中環至梅窩及坪洲改用新的快船，平日票價達33.5元及31.9元，假日票價達48.5元及46.6元，較之前慢船價貴10%至60%。

根據新的票價，在「兩蚊兩折」優惠下，受惠人分別需付的船票，由現時的2元增加到3.3元至9.7元。其中，中環前往梅窩的船票，「兩蚊兩折」後周一至周六增加至6.7元，假日增至9.7元，是原本的近5倍。從中環往長洲的高速船，周一至六折後票價達6.6元，假日達9.5元。中環至坪洲的船費折後分別達6.4元至9.3元。

國泰航空宣布，將於4月1日起調整客運燃油附加費，短途航班由290元加至389元，中程航班由541元加至725元，長途航班由1,164元加至1,560元，上調幅度均為34%。（資料圖片）

2）國泰航空調整客運燃油附加費

國泰航空宣布，將於4月1日起調整客運燃油附加費，短途航班由290元加至389元，中程航班由541元加至725元，長途航班由1,164元加至1,560元，上調幅度均為34%。

國泰指，近期中東局勢持續緊張，航空燃油價格顯著上升，為全球航空公司帶來嚴峻的經營挑戰。飛機使用的航空燃油以原油提煉而成，因此其價格包含原油部分和煉油部分，而兩者近幾周均大幅攀升。而燃油成本於2025年佔國泰航空總成本約三成，對營運至關重要。若未能有效管理持續上升的燃油成本，將難以維持航班網絡的有效運作。

香港快運HK Express宣布，將由4月1日起調整燃油附加費，由香港出發前往海外航點的航段，將調整至港幣389元。（資料圖片）

3）香港快運調整燃油附加費

國泰航空子公司香港快運HK Express宣布，將由4月1日起調整燃油附加費，由香港出發前往海外航點的航段，將調整至港幣389元。其他航段的燃油附加費則按適用出發地及當地貨幣釐定。

大灣區航空（資料圖片）

4）大灣區航空由香港出發往內地以外目的地 每程加至$389

大灣區航空公布，由於燃油價格持續變化，影響航班經營的成本，由4月1日起調整個別航段的燃油附加費。其中，由香港出發往返內地以外目的地的航段，將由每程港幣290元，加至389元；由香港出發往返馬爾代夫的航段將由每程541元元增至725元。至於由香港出發往返內地的航段的燃油附加費維持每程港幣165元。

中電公布，4月1日起燃料調整費為每度電39.8仙，較3月現時的39.2仙上升了0.6仙，是事隔一年多後首次上調。連同基本電費，4月淨電費為每度電141仙。（夏家朗攝）

5）中電燃料調整費自去年起首上調 每度電39.8仙

中電公布，4月1日起燃料調整費為每度電39.8仙，較3月現時的39.2仙上升了0.6仙，是事隔一年多後首次上調。連同基本電費，4月淨電費為每度電141仙。

燃料調整費會按照使用燃料（燃油、天然氣和煤）的實際價格和原來預測價格的差別每月自動調整，以適時反映燃料價格的變動。據中電網頁，下月加幅來自天然氣價格變動。

2元乘車優惠將於4月3日調整為「兩蚊兩折」，正價10元或以下車程維持收2元，10元以上改收成人車費的兩折。（林遠航攝）

6）「兩蚊兩折」4.3起生效

由2026年4月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，即2元優惠計劃，由2元劃一收費調整為「兩蚊兩折」。成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付2元車費，而成人票價高於10元則受惠人士須繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。

香港郵政宣布，將於4月13日起調整主要郵費。本地信件30克或以下的郵費，由現時2.2元調整至2.4元。（資料圖片／林振東攝）

7）郵費加價 本地信件加至2.4元

香港郵政宣布，將於4月13日起調整主要郵費。本地信件30克或以下的郵費，由現時2.2元調整至2.4元；空郵信件方面，20克或以下寄往中國內地和台灣的郵費由現時3.7元調整至3.9元，而寄往其他地區的郵費由4.0至5.5元調整至4.2至5.8元不等。

郵政指，為彌補不斷上升的營運成本，尤其是主要成本項目包括航運費和終端費上升，香港郵政有需要定期調整郵費。今次調整各項郵費的幅度，大致反映自2022年9月收費調整至今年1月的累計通脹，相信加幅對市民及商界的影響非常輕微。