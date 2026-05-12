湯怡母親節出戰Hyrox首戰完賽　囡囡現場狂嗌「媽咪加油」勁鼓舞

湯怡（Kathy）近日勇敢迎戰國際頂級耐力賽Hyrox，雖然準備時間並不算充裕，但她克服專業賽場帶來的心理壓力，憑住超強毅力同堅韌心志，最終順利完成賽事，更特意揀選母親節當日出戰，為自己送上一份別具意義的禮物。

湯怡參加 Hyrox。（公關提供）

人生首次挑戰Hyrox

Kathy坦言今次係她人生第一次玩Hyrox，事緣在IG突然看到有關Hyrox的資訊，便好奇問經理人難不難玩，結果第二日就報了名。「結咗婚有小朋友之後，生活同以前真係好唔同，一直都好想做返以前做嘅嘢，例如跑馬拉松或者做gym，所以今次係一個開始嚟嘅。」她笑言最初想過與老公一齊玩，但因為對方正在巡迴演出不在香港，加上男女混合組別中女方要做男仔的重量，對她來說會有點吃力，所以最終找了經理人做拍檔。

Kathy投入比賽嘅認真模樣，熱血感十足。（公關提供）

自爆買啞鈴買返嚟淨係擺

提到備戰過程，Kathy笑言最辛苦是要pick up返做運動，雖然自己跑開步，但大腿力量好弱，而Hyrox八成動作都要用腳去做，對她來說相當吃力。她更自爆：「其實我買咗成set啞鈴喺屋企，但因為真係太忙，買咗返嚟淨係擺，哈哈！」

認真拼搏嘅模樣超有魅力。（公關提供）

囡囡QQ現場打氣

湯怡特意選擇母親節當日出賽，除了是送給自己的一份小禮物，更希望囡囡QQ能夠親眼看著媽咪完成挑戰。「佢嚟咗同我打氣，見到我就不停喺度嗌：『媽咪加油、媽咪加油。』對於我嚟講其實好開心好鼓舞。」她表示Hyrox的氣氛與跑馬拉松很不一樣，跑馬拉松可能到終點才有機會見到家人朋友，但Hyrox在場館內每個Section、每個Station都能見到家人朋友在場打氣，感覺完全是兩回事。

Kathy與囡囡QQ合照。（公關提供）

囡囡送禮物秒速拎返

談到母親節禮物，湯怡甜笑分享QQ寫了張卡、畫了幅圖畫，又在學校整了個筆插送給她，但最搞笑的是：「送完俾我之後佢自己拎返，哈哈，佢話係佢自己㗎喎。不過唔緊要嘅，因為佢而家識寫字又識表達，呢個對我嚟講係好開心。」

親子合照滿滿暖意。（公關提供）

下年想同老公一齊玩

成功完成首戰後，湯怡表示下年會再玩，但要抽多啲時間認真鍛鍊自己。「同老公一齊玩呢個，我要說服到老公先，二來我要比而家更加強勁，因為我要做埋男人嗰個重量，所以努力一下先！」充滿鬥志的湯怡已為下一個目標做好心理準備。