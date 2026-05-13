Lolly Talk挑戰HYROX爆汗上陣　AhYo被封「唔攰擔當」

Lolly Talk成員聯同隊友組成四人接力隊，日前現身HYROX香港站，齊齊落場挑戰高強度體能賽事，最終順利完成比賽。四人全程又跑又推又拉，賽後雖然明顯爆汗，但仍然笑住見人，狀態相當不錯。

今次比賽集合跑步及多項功能性訓練關卡，對耐力、爆發力和節奏控制都有一定要求。Lolly Talk今次派出郭曉妍（AhYo）、曾美欣（MeiMei），聯同新晉藝人蔡浩然（Scott Choi）及Hin組隊出戰，四人各有定位，未開賽前已相當有話題。

AhYo好用力。

AhYo被形容為隊中的「運動健將擔當」

AhYo被形容為隊中的「運動健將擔當」，今次上場亦延續「唔攰精神」，完成賽事時依然保持笑容；MeiMei就把舞台爆發力帶到賽道，有指她早已講明參賽動力之一是「做完運動可以食多啲」；Scott則繼續發揮搞笑本色，笑言就算未必最快，情緒價值都一定要畀足；Hin則在力量型關卡中表現落力，整隊一邊作賽一邊互相打氣，氣氛相當好。

Lolly Talk受訪時表示四人早前已就今次比賽進行針對性操練，包括跑步、雪橇推拉、划船、農夫走路及藥球上擲等項目，希望提升整體體能及默契。 而隊伍背後亦獲本地大型24小時健身品牌在訓練場地及備戰方面提供支持。賽前一直在具功能性訓練條件的空間密密操，難怪今次正式上場明顯有備而來。

AhYo好有力氣。