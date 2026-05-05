關智斌又擺烏龍HYROX報錯女子組賽事　1年前睇騷記錯日子場外撲空

關智斌（Kenny）是圈中公認靚仔的不老男神，近日在《25+英皇群星演唱會》與Twins表演，掀起回憶殺，亦令大家驚嘆他的無死角神顏！近年他不斷挑戰自我，跟蔡卓妍（阿Sa）的健身教練老公Elvis愈操愈大隻，並先後在台北、曼谷等地參加全球最大室內健身比賽HYROX，腹肌更成為網民焦點，身材令人羨慕！

關智斌（Kenny）是圈中公認靚仔的不老男神。（大會提供）

近日在《25+英皇群星演唱會》與Twins表演，掀起回憶殺。（大會提供）

亦令大家驚嘆他的無死角神顏！（Ig@kennyjr）

Kenny唔止靚仔，近年仲愈來愈大隻！（大會提供）

近年他不斷挑戰自我，跟蔡卓妍（阿Sa）的健身教練老公Elvis愈操愈大隻。（Ig@kennyjr）

Kenny先後在台北、曼谷等地參加全球最大室內健身比賽HYROX。（Ig@kennyjr）

Kenny的腹肌更成為網民焦點，身材令人羨慕！（Ig@kennyjr）

出戰HYROX擺大烏龍 被網民發現報錯女子組

而5月8至10日便是香港站的HYROX賽事，Kenny繼續率領師弟楊天宇（Angus）出賽，但今早（5日）Kenny就在社交平台自爆擺烏龍：「當我仲瞓喺張床，沉醉緊喺做show嘅氣氛，點知我啲friend打嚟話我報錯名！報咗女子組！ #呢件事好關智斌 」事緣有網民在HYROX網站的男子組名單搜尋關智斌名字，遍尋不獲下去搜尋女子組，方發現Kenny與Angus報的是女子雙人賽事，該網民說：「難怪我找半天找不到 women？？？你們倆報錯組別了嗎？」

而5月8至10日便是香港站的HYROX賽事，Kenny繼續率領師弟楊天宇（Angus）出賽。（Ig@kennyjr）

有網民在HYROX網站的男子組名單搜尋關智斌名字，遍尋不獲下去搜尋女子組，方發現Kenny與Angus報的是女子雙人賽事，該網民說：「難怪我找半天找不到 women？？？你們倆報錯組別了嗎？」（Threads）

Kenny就在社交平台自爆擺烏龍：「當我仲瞓喺張床，沉醉緊喺做show嘅氣氛，點知我啲friend打嚟話我報錯名！報咗女子組！ #呢件事好關智斌 」（Ig@kennyjr）

Kenny的朋友將帖文轉發給他，他才如夢初醒，自嘲：「點解我咁123456」（Ig@kennyjr）

如夢初醒自嘲：點解我咁123456

相信Kenny的朋友發現後立即將帖文轉發給他，他才如夢初醒，自嘲：「點解我咁123456」其實Kenny十分大頭蝦，身為「五迷」的他，一年前他與經理人興致勃勃前往啟德體育園主場館睇五月天演唱會，更是自掏腰包撲飛，結果趕到場館後，竟發現自己記錯日期，門票是5月11日，他們卻在5月9日已提早到場，自然撲空！

Kenny十分大頭蝦，身為「五迷」的他，一年前他與經理人興致勃勃前往啟德體育園主場館睇五月天演唱會，更是自掏腰包撲飛，結果趕到場館後，竟發現自己記錯日期。

一年前睇五月天記錯日子 早兩日摸門釘被恥笑

他不僅誤以為演唱會7時半開始（實際7時開場），更在7時35分仍處於「搵路階段」，以為其他人早已入晒場。當他和經理人行到氣來氣喘，終於趕到場館門口時，票務人員卻告知：「你哋張飛係5月11日㗎！」Kenny驚呼：「今日係5月9日？點會咁㗎！後日再睇啦，拜拜！我一直記得係9號星期五，原來係11號星期日！」他的舉動惹來眾多圈中好友恥笑，阿Sa留下4個爆笑Emoji回應、衛詩雅則挖苦：「一個成功嘅男人就係會作出精密嘅安排，好明顯你係特登早兩日去視察下環境先啦！關智斌！你真係好叻呀！你係我偶像！👏❤️」而劉浩龍就話：「呢件事好關智斌🤣🤣🤣🤣」而相隔剛好一年，「好關智斌」的事件再度發生，令網民哭笑不得。

他不僅誤以為演唱會7時半開始（實際7時開場），更在7時35分仍處於「搵路階段」，當他和經理人行到氣來氣喘、汗流浹背，終於趕到場館門口時，票務人員卻告知：「你哋張飛係5月11日㗎！」