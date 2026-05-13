蘇麗珊首戰HYROX負傷上陣　張振朗舉「除褲」紙牌為關曜儁打氣

近日全球大型健身賽事「HYROX」在香港舉行，吸引多位星級選手參與賽事，其中包括藝人張振朗、周嘉洛、朱敏瀚、關曜儁（Leo）、關嘉敏與蘇麗珊等人。



蘇麗珊帶傷完成比賽

首次參賽蘇麗珊，坦言當初在朋友邀約下一時衝動報名參賽，事後才深知賽事對體能要求極高，為此她特意花費兩個月時間積極備戰訓練。但在比賽前夕，她卻突然扭傷手部。當時她內心十分內疚，生怕拖累隊友無法順利完成賽事。最終她仍然強忍傷勢耗時兩小時完成比賽。但是賽後手部傷勢明顯加劇，她透露亦有意安排做針灸治療調理。

蘇麗珊帶傷完成比賽。（IG@ceciliaso）

朱敏瀚、周嘉洛、張振朗和關曜儁完成接力賽

張振朗過往曾帶領TVB藝人出戰內地籃球賽，他坦言自己向來熱愛運動，喜歡不斷挑戰自我。繼與周嘉洛參加雙人賽事後，又與周嘉洛、朱敏瀚和關曜儁一起組隊參加接力賽，為了參加此賽四人苦練三個月，當中朱敏瀚雖然帶傷上陣，但成績仍然相當亮眼。

朱敏瀚、周嘉洛、張振朗和關曜儁完成接力賽。（IG@owencheung）

張振朗持寫「除褲」紙牌為關曜儁打氣

賽事期間，張振朗更手持寫有「除褲」字樣的紙牌為關曜儁打氣。其後他亦於社交平台大讚隊友犀利，稱朱敏瀚因韌帶斷裂做了手術休養兩個月，跑步只訓練了兩個禮拜，而關曜儁參加完雙人賽僅僅休息了兩個小時，便繼續參加接力賽，兩人仍然表現十分出色。對於今次團隊取得佳績，張振朗直言滿心感恩，對成績相當滿意。

張振朗跑到面容扭曲。（IG@owencheung）

關嘉敏完成賽事激動到想喊

關嘉敏與其他女生組成隊伍首次參賽，她透露到，團隊足足苦練了兩個月，每個星期至少要訓練四日。今次賽事她以一個半鐘頭完成賽程，對成績相當滿意，更較預計時間快了十分鐘。賽事中最令關嘉敏難忘的，是比賽時隊友全程為她打氣支持，最後衝線的時候她更是激動到想哭。