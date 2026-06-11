今日新聞8分鐘｜太古城女童墮斃　母親早上輕生｜地盤高空擲竹枝

車Cam｜堅拿道天橋天降異物 擊中私家車 車主：差少少命仔都無

銅鑼灣堅拿道天橋發生極驚險的高空擲物事件。有車主向《香港01》報料，指他駕駛私家車駛經堅拿道天橋時，突然遭懷疑從高空擲下的物體擊中，導致私家車車尾玻璃整塊爆裂。車主直言當時與死神擦身而過：「差少少命仔都無。」事主雖已報警，惟引述警方指暫時無能為力找到真兇，所以希望事發時途經該處的車主可提供車Cam片段，協助緝拿高空擲物的人士歸案。

安達臣道首置盤拆棚工高空擲下竹枝 工會：絕對違規可報警

去年捲入貪污案、被揭樓宇缺少鋼筋的長實安達臣道港人首置盤地盤，再有工序涉嫌違規。《香港01》接獲讀者提供影片，顯示該地盤有工人在拆除棚架時，將拆下的竹枝從高空直接擲往低處。港九搭棚同敬工會理事長何炳德接受《香港01》電話訪問，直指工人從高空擲下竹枝是「絕對違規」，更屬高空擲物，「直情可以報警㗎！」

何炳德指出，擲下竹枝除可能會掟傷其他人外，若竹枝擊中棚架較低位置，亦可能影響結構造成危險；正確做法應該安排工人以「人傳人」形式將竹枝傳到樓下，或將竹枝送到樓宇內部，再用升降機或樓梯運走。長實子公司「博藝投資有限公司」回覆《香港01》查詢表示，得知有拆棚公司工人違規工作，已即時勒令承建商立刻停止並改正。勞工處則回覆指，已派員到涉事工作地點調查，若有足夠證據顯示持責者有違反相關規例，定會依法處理。

工人彎位企路中睇文件 車輛急扭軚避撞 網民轟：搏工傷？

網上今日（10日）流傳一段驚險的車cam片段，顯示一輛車輛沿元朗新潭路往米埔村方向行駛時，沿途未見有任何交通標誌、雪糕筒或工程車護航，但在一個彎位驚見一名身穿反光衣及安全帽的工人，竟大搖大擺地站在馬路中央工作，幸好司機及時發現並扭軚閃避，才避免釀成嚴重事故。片段曝光後，網民怒轟涉事工人毫無危機意識。

珍惜生命｜太古城12歲女童墮樓當場不治 今早揭發母親墮斃

太古城一對母女相繼墮樓身亡。今日（10日）晚上7時21分，警方接獲太古城廬山閣保安員報案，指發現一名女童從高處墮下，倒臥平台。救援人員到場，證實12歲事主當場不治。

消息指，墮樓女童的母親，今早在同一大廈墮樓死亡，由該女童揭發及報案。現場可見，一名男家屬到場認屍；仵工隨後將女童的遺體舁送殮房。警方指，於現場沒有檢獲遺書，女童死因有待驗屍後確定。

太古城母女命案｜12歲女童讀小六 校方悲痛啟動危機處理小組支援

太古城廬山閣48歲與12歲母女昨日（10日）先後墮樓身亡，社會悲慟。據了解，女童於調景嶺一間小學就讀六年級。學校今日發出通告，指全校師生深感悲痛及難過，校方已即時啟動「危機處理小組」，聯同教育局等多方為師生及家長提供情緒支援，並呼籲家長留意子女表現。

Save Lily父母願簽擔保適當照料盼接回Danny 終肯驗DNA是妥協？

【Save Lily事件｜Save Lily香港】Save Lily事件演變成社會關注一對「非常父母」在家分娩的兒子Danny福祉。因涉疏忽照顧兒童被捕的Danny父母曾先生及關小姐周三晚（11日）接受《香港01》訪問稱，「不能後悔」當初拒交DNA決定，後因被警方拘捕、Danny遭申請保護令等因素令情況有變，沒法堅持下便要妥協。

二人表示，目前被瑞典強制接管照顧的Lily，其寄養家庭入稟申請轉移撫養權，理由是她寄養滿兩年，與寄養家庭產生感情。關小姐形容Danny事件是「好的開端」，讓他們有機會接Lily回港，她憶述過往與瑞典及香港部門交涉情況陷入膠着，「有Danny在時候，所有事突然之間郁動，與其說是不是犧牲（Danny），不如說是一種合作，是一家人的合作。」

KOL女實習醫生行為不當 港大醫學院：將作調查 最嚴重終止實習

明愛醫院一名女實習醫生、KOL實習醫生Angel早前被揭發違規用X光機照為自己照膝頭，以及叫正在屯門醫院當值的醫生男友，跨區到她當時實習的律敦治醫院幫手。醫管局今日（10日）指，該名實習醫生又涉嫌在未經授權下，在明愛醫院擅用他人帳號登入臨床醫療系統，瀏覽屯門醫院的病人紀錄。該名實習醫生及屯門醫院一名駐院醫生的臨床工作被即時暫停。

港大醫學院回覆《香港01》查詢指，高度關注事件，將按照大學既定程序採取適當行動，如在調查完成後發現相關實習醫生的適合執業能力不達標，在最嚴重的情況，會向醫院管理局中央駐院實習事務委員會建議終止實習。

涉事女實習醫生事發前已開設個人YouTube頻道「Angel the medic」，今日晚上該頻道以及其個人Instagram頁面已清空。

新疆男童遭機械人踢中捂腹蹲地 網民：家長及景區皆有責任

6月1日，新疆一景區有男童觀看機械人表演時，意外被現場的機械人踢中，隨即痛苦捂腹蹲在地上。家長控訴，機械人是由園區負責人操控，但事發後工作人員竟冷漠以對，甚至要靠其他遊客提供影片取證。不少網民指責景區未設圍欄，但也有人認為家長未盡看管責任，讓小朋友站得太近。