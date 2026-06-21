今日新聞8分鐘｜車長乘客爆罵戰：X你老X｜K11自助果昔機驚現曱甴

父親節加世界盃雙重利好 球迷父子檔睇波慶祝 酒樓生意升兩三成

今日（21日）是父親節，不少市民外出慶祝父親節，飲茶本來就是共聚天倫的好選擇，遇上「早場」世界盃，令酒樓更為「旺場」。播放世界盃賽事的中環蓮香樓今早食客佈滿三層樓，全場爆滿，不少家庭在酒樓一邊嘆「一盅兩件」，一邊觀看球賽。現場氣氛高漲，不時有歡呼，有遊客更誤以為有明星到場。店長預計，今年父親節生意額較往年升兩、三成。

新清水灣道電單車撼停站巴士 鐵騎士昏迷送院不治

新清水灣道發生奪命車禍。今午（20日）4時13分，一輛電單車沿新清水灣道往秀茂坪方向行駛，駛至順利紀律部隊宿舍對開時，懷疑收掣不及，從後撞到一輛停泊在上址巴士站的九巴。

救援人員趕至，發現25歲姓梁男鐵騎士頭部及身體嚴重受傷，昏迷送往基督教聯合醫院搶救，惟他至下午4時51分證實死亡。

好人好事｜港男執相機苦尋失主4年 Threads尋人半日成功交還圓夢

4年前，港人呂先生在山頂獅子亭拾獲一部滿是畢業相片的相機，在各大社交平台苦尋機主無果，一度擱置。4年後再臨畢業季，呂先生看着社交媒體中鋪天蓋地的畢業相，決定重啟尋人任務。在眾多網民的熱心協助下，結果不出一日，便找到失主，將這部載滿珍貴畢業回憶的相機，交還相中人手中。對呂先生來說，這不單是一部相機的去留，而是守護別人無價回憶的堅持。他對《香港01》表示，有關舉措純屬舉手之勞及將心比己，但亦因為今次重啟任務，笑說見識到新社交媒體Threads聯乘小紅書的威力。

有片｜九巴車長與乘客爆粗互罵：X你老X 車長一手拍跌乘客電話

今（21日）網上流傳一段短片，指有乘客在一輛九巴上與車長爆發罵戰，雙方激動爆粗互「Ｘ老Ｘ」至少一分鐘，九巴車長期間更一手拍跌乘客電話，場面火爆。《香港01》正向九巴查詢事件。

有片｜K11 Musea自助果昔機現曱甴 營運商致歉：將深層消毒滅蟲

水果沙冰Smoothie飲料（又稱果昔）近月在港流行，各區出現不少自助販賣機。其中位於尖沙咀K11 Musea商場內一部水果沙冰機，有市民投訴周五（19日）使用購買水果沙冰時，發現機內有曱甴出沒，當打死一隻時，赫然發現又有一隻，並拍下直擊影片放上網投訴。營運商SmoothFree今日（20日）回覆查詢指，已聯絡事主跟進，就該分店情況致上最深切、最誠摯的歉意，並會為讓顧客有不愉快的經歷負上全部責任，亦不會作任何辯解。

SmoothFree又指，今次是第一次發現有昆蟲或收到有關衛生的查詢，已即時將涉事機器暫停運作，並安排人員進行即時局部消毒清潔，同時亦已安排專責團隊在今晚商場關門後，對機器全面深層清潔消毒及滅蟲。

昂船洲軍營開放 軍事迷小學生體驗手持步槍：體驗到中國嘅強大

為慶祝香港回歸29周年，解放軍駐香港部隊開放昂船洲軍營讓市民參觀。場內設軍備展覽、軍樂隊列表演，亦有互動體驗區讓市民為槍械上膛、模擬射擊。今早（22日）9時，不少市民已排隊進場，有軍事迷小學生稱，今次參觀有助增加對國家的了解，形容「體驗到中國嘅強大。」

擔任展覽講解員的駐港部隊陸軍中尉仇儷諾指，不少港人喜歡今次活動中的軍備展覽，「我感覺最直觀就是小朋友們，他們的反應是很明顯的，一進到我們總序廳這邊，看到我們夢起東方四個大字時，很多人都說『哇好壯觀』。」

東風-17發射狀態首公開 專家詳解三大亮點｜有片

《央視新聞》近日公開了兩場解放軍實戰演練畫面，稱近年來，東風-17、東風-26D、東風-31、東風-61等一大批中國自主研發的新型主戰裝備列裝、常態參訓。

軍事評論員杜文龍分析指出，這次是第一次看到東風-17的發射狀態，從短片中所呈現出的狀態去看，火箭軍的實戰標準非常高。發射車在複雜地形條件下機動，說明野外條件是打仗的基本模式。多個彈種，也說明下一步解放軍針對不同作戰目標，針對不同樣式都有不同的導彈去應對。

東頭邨藏爆炸品案 被告曾言潛逃前想做大事包括落毒 認罪囚14年

電腦技術員涉在網上提及製爆炸品及襲擊公職人員，警方上門搜查，在其東頭邨的家發現20公斤化學品及實驗工具。他早前在高等法院認罪，控方今(18日)讀出相關案情，指被告在2019年間，已與一些群組的人討論研發針對特定目標的爆炸物，又曾稱想在潛逃立陶苑前做一件大事，如向政府職員落毒等。

法官陳慶偉判刑時指，被告的行為針對政府官員，意圖推翻特區政府，可能會波及無辜的市民及引發恐慌，與全球任何恐怖襲擊無異，必須判處阻嚇性刑罰，判他入獄14年。