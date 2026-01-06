免試簽駕照｜數十人通宵露宿金鐘等換牌　疑似排隊黨周一早上已到

運輸署金鐘牌照事務處排隊黨取籌辦理俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」亂象惡化，排隊黨由過往清晨「出動」，改為在大街上通宵露宿。《香港01》記者周一（5日）晚上10時多到牌照處樓下視察，已有數十名排隊黨在場，寒夜下，不少人帶被鋪露宿，更有部分人架起帳篷在內睡。有排隊人士承認自己到場排隊「吸牌」，但無回應是否排隊黨，有排隊人士更「溫馨提醒」記者稱現在排隊可能只得下午籌。



1月5日晚上10時多，在金鐘道統一中心外，數十名排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號，可見路邊更搭了兩個帳幕。（林遠航攝）

現時全港4間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照。每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。金鐘牌照事務處每日上下午分別有80個及60個即日籌，每人最多可辦理5份文件。

晚上約十時多，在14度的天氣下，金鐘道統一中心外有不少人聚集，組成長長的人龍。人龍最頭是數張摺凳，其後便出現數十人「打地鋪」的驚人場面，大部分人早有預備，帶同被枕、行李篋等，更有人睡在帳幕之中。部分排隊人士說普通話，似乎互相認識，坐在椅上交頭接耳，亦有人不時在隊伍旁徘徊，似乎在打發時間。

排頭位男子稱「吸牌」為自用 女子表示周一早上已到場排隊

排在最頭的一名男子向記者稱到場排隊「吸牌」是為了自用，又稱現在感到「有啲凍」。不過，當記者問到他是否收錢代排、可否托他代排，他卻無再回應。

另一名操內地口音女子則向記者表示，她在周一早上已到場排隊，又為記者指示隊尾方向。不過，她「溫馨提醒」稱上午只有80個名額，相信如果現在排隊，只能排到下午籌號，其後便返回隊伍之中。

運輸署較早前回覆《香港01》查詢指，正積極提升網上預約系統，加強身份認證，系統提升已進入後期測試階段，預計將於今年3月推出。（資料圖片）

運輸署疑「走數」 上月未能推出網上預約服務取代派籌

運輸署去年表示在去年12月或之前全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌，惟一直未有消息。署方較早前回覆《香港01》查詢指，正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求「免試簽發」申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。系統提升已進入後期測試階段，預計將於今年3月推出。