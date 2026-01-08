免試簽駕照｜取消派實體籌　排隊黨即散　田北辰：推線上速度過慢

運輸署昨日（7日）宣布，今日（8日）起取消派發即日籌辦理免試簽發香港正式駕駛執照，從下周一（12日）開始改為在網上取電子即日籌，每日名額300個，每張籌號只可辦理一份申請，不再如之前可辦理最多五份。



前立法會議員田北辰認為，政府長遠應全面推進電子化，以提高政府運作效率與服務質量。他指出，目前續辦車牌及行車證已無需親自排隊，其他可委託的服務亦應該全面實現在線辦理，顯示當局在轉型方面的速度過慢。



1月7日下午4時多，金鐘統一中心外已有約100張排隊人士霸位用的椅子。（洪戩昊攝）

1月7日金鐘統一中心外晚上7時多的情況。（洪戩昊攝）

1月7日下午4時多，金鐘統一中心外已有約100張排隊人士霸位用的椅子。（洪戩昊攝）

1月7日金鐘統一中心外晚上7時多的情況。（洪戩昊攝）

田北辰指出，長遠來看，應該全面推進電子化。正如今天續辦車牌及行車證時，已無需親自排隊處理。那些可以委託辦理的服務，理應可以全部在線上完成，這顯示出當局轉型的速度過慢。

去年12月30日早上8時，至少160人排隊於金鐘統一中心運輸署香港牌照事務處輪候免試簽發駕駛執照的辦理籌號。（資料圖片/《香港01》記者攝）

田北辰促數字辦深入檢討整個政府數字化進程

田北辰指出，與早兩年許多政府部門在資訊保安方面的情況相似，「一問之下，原來好多系統係部門各自為政」，導致服務效率參差不齊，「搞到有啲快有啲慢，有啲好、有啲冇咁好。」

他認為數字政策辦公室應該深入檢討整個政府的數字化進程，才能實現其宗旨，即「帶領各決策局及部門加速數字政府的發展，從而提升政府效率和服務質素，便利市民及商界」。

前立法會議員田北辰認為，目前續辦車牌及行車證已無需親自排隊，其他可委託的服務亦應該全面實現在線辦理。（資料圖片/廖雁雄攝）

李耀培認同派電子籌將使程序更為公平 安排也能遏制炒賣即日籌

中國香港汽車會榮譽會長李耀培表示，過去即日籌曾出現不公平情況，且經常有排隊黨，轉為電子即日籌後將使程序更為公平，市民亦無需提前排隊，現場將會更為有序；同時，新的系統要求核對申請者的資料，能有效遏制炒賣即日籌，不過他認為運輸署取消即場派即日籌略顯倉促，未能給予申請者充分時間了解新措施。

他又指，不排除代理能幫助到有需要人士辦理申請，而且國內有不少代理已從事相關事宜多年，因內地司機未必有時間，或懂得如何申請。李耀培強調駕駛人士如需代理協助，應選用可靠的代理。

中國香港汽車會榮譽會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培建議，未來運輸署可考慮將籌號分為代理人和個別人士，讓親自前來辦理的申請者也能有機會獲取籌號。他還強調，日後如能進一步推進全面網上預約，同時仍需保留即日籌給有急需的人士，例如來港的內地居民或旅客，以兼顧電子化和人性化服務。至於運輸署處理預約及完成發出執照的速度，便要當局與廣東省方面再配合。

1月5日晚上十時多，在金鐘道統一中心外，數十個排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號。（資料圖片/林遠航攝）