免試簽駕照排隊黨詬病多年　原上月全面網上預約　運輸署延至3月

《香港01》去年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，早至清晨6時已有市民大排長龍等候領取籌號「吸牌」，即免考試換領駕駛執照。事隔9個月，亂象未遏止並惡化，早上9時已派畢上下午籌。



運輸署去年表示在去年12月或之前全面推行網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌，惟一直未有消息，疑似走數。署方最新回覆指正最後測試網上預約系統，預計今年3月推出，屆時全港四間牌照事務處均可吸牌。



12月30日早上8時，至少160人排隊輪候免試換領駕駛執照籌號。（《香港01》記者攝）

有排隊代辦人士即場為客戶填寫資料。（《香港01》記者攝）

現時全港4間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照，申請費用為900元。每個工作天有100個名額供網上或電話預約，網上系統長期顯示未來70日沒有空位。金鐘牌照事務處每日上下午分別有80個及60個即日籌，每人最多可辦理5份文件。

運輸署：今年3月推出網上預約系統

運輸署回覆《香港01》表示，正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求「免試簽發」申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。系統提升已進入後期測試階段，預計將於今年3月推出。

屆時全港四間牌照事務處均可辦理「免試簽發」，預約名額亦會增加，署方會於新措施推出前約兩星期之前公布詳情。另外署方積極研究利用人工智能技術處理「免試簽發」申請程序，便利申請人提交申請，減少透過代辦提交申請的需要。

署方早前在圍欄設號碼牌指明輪侯次序，防止插隊。（《香港01》記者攝）

《香港01》上月30日早上8時到金鐘牌照事務處，至少160人在門外排隊。由於80張上午籌已爆滿，職員指示人群到統一中心地下排隊等候下午籌，大約早上9時連60張下午籌亦已額滿。有排隊市民專程提早於凌晨2時半到達，當時已有10數排隊黨在輪候，但未有任何職員在場維持秩序，一度有爭執、「打尖」情況