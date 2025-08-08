被革職女紀律部隊人員　認為局方質疑其記憶力不公　求司法覆核

一名女紀律部隊人員，2019年8月曾被警方拘捕，兩年後和工作部門會面，今年5月被通知要被革職。她指公務員事務局作決定時，未考慮她與部門會面時，因受剛分娩及愛犬離世影響，令她無法記起被捕前的細節。惟局方卻指她作為紀律部隊人員，應難以忘記被警員截停和拘捕前的細節，不接納其其說法，但她認為任紀律部隊和記憶力強沒有關連，質疑局方的決定不合理，昨（7日）入稟高等法院申請司法覆核，要求推翻革職的決定。



女申請人為陳嘉恩(譯音)，答辯人為公務員事務局。

申請人陳嘉恩(譯音)不服遭革職，入稟高等法院求司法覆核。(黃浩謙攝)

申請書透露，陳涉案時為紀律部隊人員，於2019年8月被警員截停和拘捕。她於2021年2月和工作的部門會面。公務員事務局於2025年5月7月發信通知陳被革職，並於5月8日生效。

會面時剛分娩及愛犬離世

陳稱她本年初曾向局方提交書面陳詞，提及和部門會面時，剛分娩3個月，出現孕婦生育後記憶力衰退情況，加上當時只專注照顧初生嬰兒，精神壓力沉重，長期睡眠不足，無法記起很多細節，記憶也可能重疊混淆，加上陪伴本人多年的愛犬亦剛離世，情緒大受打擊，嚴重影響會面表現。陳指局方未有考慮其說法，或考慮其解釋後，但未有提供充夠理據解釋拒絶其說法的原因。

局方不信陳忘記細節的說法

此外，局方指陳涉案時任紀律部隊，加上被警員截停和拘捕是令人難以忘記的事情，難以相信陳稱忘記細節的說法。

任紀律部隊和記憶力強無關連

但陳指，她被捕後1年半才和部門會面，加上警方已表明調查完結，她相信事件已告一段落，沒有刻意記著案發當天的事情。她續指，任紀律部隊和記憶力強沒有關連，記憶力強不是任紀律部隊的條件，紀律部隊也有就記憶力提供特別訓練。紀律部隊人員在法庭作供前，也依賴記事簿助他們恢復記憶。此外，陳在被捕後保持緘默，沒有文件紀錄幫助她在會面時，喚起案發時的細節。因此，陳認為局方的決定不合理。

加入公務員隊伍逾10年

陳又指，遭局方革職後，被剝奪退件福利和其他相關福利，包括未放取的年假、停職期間的薪金。她加入公務員隊伍逾10年，一直紀錄良好，多番被上司嘉許，革職的決定對她造成過份壓迫。

案件編號：HCAL1754/2025