入境處女職員831被捕後遭革職　指分娩喪犬影響記憶　求覆核決定

入境處一名女職員，2019年8月31日在太子站月台遭警方拘捕。入境處18個月後對她展開內部調查，最終裁定她行為失當，公務員事務局經考慮後將她革職。女助理員不服裁決，提出司法覆核，案件今（10日）在高等法院審理。女職員指她當時剛分娩3個月，記憶力衰退，加上愛犬離世，影響她在會面上的表現，才會記錯被捕時所處樓層。局方卻認為她是故意提供不實資料，並非因記憶力差。法官高浩文聽表示將於明年2月13日或之前頒布書面裁決。



女申請人為陳嘉恩(譯音)，事發時是入境處高級事務助理員，答辯人為公務員事務局。

申請人陳嘉欣(譯音)不服局方革職決定，在高等法院提出司法覆核。(黃浩謙攝)

申請人陳嘉欣稱她當日有在車站月台見到有人與防暴警爭吵。（資料圖片／余俊亮攝）

警方當日在太子站拘捕多人。（資料圖片）

2019年被捕2021年接受紀律聆訊

陳於2019年8月31日晚上11時許，在港鐵太子站的月台被警員截停，其後被捕。警方於2020年8月表示已完成對她的調查。入境處於2021年2月23至25日，就陳被捕事件展開紀律聆訊。

會面首天稱在上層月台被捕

會面首天，陳聲稱和男友由天后乘搭港鐵到太子，因列車不停金鐘站，她在中環站轉乘荃灣綫，她和男友在太子站落車後， 見到有人爭吵和防暴警員，她其後亦被捕。她指在站內的上層月台被捕，又指她在中環至太子的車程中沒有轉線。

翌日澄清應在下層月台被捕

陳在第二天會面時，卻澄清她應是在下層月台被捕，而下層月台的列車，並非由中環開出，被問及行程時，陳稱以其記憶她沒有轉線，但又說記憶可能混淆。研訊的委員會最終認為她沒有道出真正版本，裁定她行為不當。

聆訊時事發已一年半 已盡力回答

陳指出，她在第一天會面後，在網上看到相關片段，發現她應是在下層月台被捕，因此在第二天會面時即作澄清。該些會面是在事發一年半後進行，她已盡力回答問題。

剛分娩及愛犬離世影響表現

她又指會面時剛分娩3個月，出現孕婦生育後記憶力衰退情況，加上當時需照顧初生嬰兒，睡眠不足，愛犬又剛離世，對她構成打擊。而會面時間長，她被問及不同問題，當時她很大壓力，影響其表現。

局方未提足夠理便拒絕接其解釋

惟公務員事務局指陳涉案時任紀律部隊，加上被警員拘捕是令人難以忘記的事情，認為陳向入境處提供誤導和不實的資料。

但陳指其工作未有接受記憶力的相關訓練，亦不要求有很強的記憶力，她或記錯了當日是否曾轉線，但重點在於她是會面時是否記憶力差，或她故意說謊。惟局方未有提供足夠理由，便拒絕接納她的解釋。

認為革職處分不合乎比例

陳又指，局方指她的行為，損害入境處形象，但這次是內部調查，把陳革職是最重的處罰，質疑現時的處罰是不合乎比例。

局方指陳未有提供真實資料

局方的回應指，陳在會面的說法是經過計算。她當時可以講述案發當天的多個行程和身處地點。惟她之後發現原本的說法不成立，便改變說法。委員會和局方均認為陳提供不實資料，並非因記憶力差。入境處當時對陳的指控，是指沒有坦白提供當天行程，而非單指她沒有講述有否轉線。

案件編號：HCAL1754/2025