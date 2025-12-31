林景楠10年前不滿被海關革職求覆核　多年未交代進展　官駁回申請

林景楠因涉民主派47人案現正服刑，他在創辦阿布泰前，曾任見習關員，並疑因在Facebook發表反水貨客等言論後被炒。林在2015年曾就被革職一事提司法覆核，要求推翻海關決定，法庭因林稱要申請法援而一直押後聆訊。高等法院法官高浩文近月指案件停滯多年，早前要求雙方再提申請，否則會駁回申請。法官今（31日）頒下判詞，指林仍未有交代法援進度，認為他選擇了終止案件，遂駁回其申請，亦未有作出訟費令。



林指海關革其職時未交代原因求覆核

申請人林景楠，曾任見習關員，答辯人為海關關長，由律政司代表。林在2014年至2015年間，曾在社交媒體發表佔領運動和反水貨客言論，期後被革職。林質疑海關未告知他解僱原因，違反人權法，入稟求司法覆核。

林景楠在2014至2015年曾任職前習關員，後來被革職，他曾就此申請司法覆核。（梁鵬威攝）

林景楠是民主派47人案中，45名有罪的被告之一。

林自2017年起沒交代進度

法官高浩文今下判辭指，林景楠原要求召開口頭聆訊，並已排期在2016年開庭。林其後獲准押後以等待其法援上訴結果。但他自2017年起，便沒再交代法援進度。

官留意案件停滯不前要求回應

法官指，他近日留意到該宗停滯不前的訴訟，遂於11月指示雙方在月底前作申請，否則將駁回申請。律政司要求法庭駁回申請及命令林付訟費，林依然沒回覆。

認為林選擇終止訴訟

法官認為，林顯然選擇了終止訴訟，加上訴訟事隔已8年，遂駁回林的申請。辯方有要求訟費令，但法官認為，林的申請非全無基礎，據了解他的法援上訴亦成功，而辯方在8年間沒作任可行動，平衡各方情況後，決定不作訟費命令。

案件編號：HCAL 58/2016