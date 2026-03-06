女教師在FB帖文被革職求覆核　上訴庭指懲罰嚴但合理　裁政府得直

官立中學女教師被指在2019年反修例事件期間，在Facebook只限朋友閱讀的版面中，發表包括「黑警真係應該死全家㗎！」等言論，遭公務員事務局下令革職兼剝奪退休福利。女教師提出司法覆核，高院認為懲處過重裁定她勝訴。局方提出上訴，指帖文內容涉及仇恨和鼓吹暴力，把她革職是合理決定。上訴庭法官今(6日)下裁決，認為判罰嚴厲，但在合理範圍，裁定政府上訴得直，駁回女教師的司法覆核申請，並要女教師支付局方上訴的堂費。



政府在在原訟庭被敗訴，指對申請人的決定過份嚴苛，但上訴庭裁定政府上訴得直。(黃浩謙攝)

譚遭革職兼被剝奪退休福利

申請人為譚玉芬，答辯人為公務員事務局局長。申請人被指於2019年6月中至9月期間，在Facebook發布不恰當的信息，包括「黑警真係應該死全家㗎！」、「不過唔係家禽類嘅女人，又點會揀爛仔嚟嫁吖」。紀律聆訊於2022年1月進行，最終裁定申請人行為不當，公務員事務局於翌年決定，把她革職兼剝奪退休福利。

認為局方已考慮譚所涉行為的嚴重性

上訴庭在判辭指，公務員事務局已考慮譚行為的嚴重性，包括譚發布帖文時，香港正經歷前未所有的社會動盪；涉案帖文使用粗鄙、偏頗和具挑釁性的字眼，並配合圖片和表情符號攻擊警員和其家人。在此情況下，局方認為譚的行為不當極為嚴重，嚴重損害公眾對教師和公務員的信心。局方亦考慮公眾利益的因素，包括需維持公務員公正和中立的核心價值，亦衡量申請人的個人情況。

認為譚未有就其行為表達悔意

上訴庭又指，局方曾考慮較輕的處罰，即強制退休但保留退休福利，最終因考慮到行為的嚴重性和公眾利益等因素而沒有採納。譚指局方錯誤裁定她沒有悔意，上訴庭指譚只是對紀律聆訊帶來的不便和花費抱歉，沒有就其行為表達悔意。

認為原審官錯誤地取代決策者角色

考慮案中的證據後，上訴庭認為局方恰當考慮譚行為不當的嚴重性、公眾利益和譚的求情因素。原審法官錯誤地取代決策者角色。上訴庭認為，雖然把譚革職是嚴厲的處罰，但屬合理範圍內，法庭沒有基礎作出干預，因而裁定局方上訴得直，撤銷原審的裁定，駁回譚司法覆核的申請。此外，譚亦需支付局方上訴時的訟費。

案件編號：CACV203/2024