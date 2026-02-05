雙非子腦癱案｜申訴署還原時間線 等候研訊15年 7年多為空窗期
撰文：林遠航
出版：更新：
內地夫婦早前就兒子出生後腦癱及四肢傷殘向醫委會投訴，醫委會相隔達15年後一度決定永久擱置聆訊，揭示衞生署轄下管理局及委員會辦公室的管理委員會秘書處處理醫療事故投訴問題。申訴專員陳積志早前宣布展開全面調查，今日（5日）發表主動調查報告。
調查發現，醫委會在接獲投訴四年後才決定要展開研訊，等候過程間，有一年零兩個月完全沒有進展。其後，研訊亦因為涉事醫生申請押後而延期，投訴人一等便等了九年，當中有長達六年零一個月空窗。換句話說，15年等候當中，有七年三個月為空窗期。
就內地夫婦就子出生後腦癱及四肢傷殘的投訴個案，陳積志指，調查發現，醫委會在接獲投訴四年後才決定要進行研訊，等候過程間，有一年零兩個月完全沒有進展。
其後，研訊亦因為涉事醫生申請押後而延期，投訴人一等便等了九年，當中有長達六年零一個月空窗。
當研訊小組終於展開研訊，研訊小組卻以時間過長，對被投訴醫生不公為由止終止研訊，其後醫委會主動覆核並展開研訊。
投訴達研訊階段 卻遭駁回到偵委會 因提交死因研訊資料
陳積志又提到另一宗個案，投訴人的家屬在一宗醫療事故中離世，投訴人在2017年向醫委會投訴四名涉事醫生。到2025年，醫委會駁回其中一位醫生的投訴，決定向其餘三人進行研訊。
個案兩度達致研訊階段，但兩度被駁回偵委會初步考慮，發回原因包括投訴人向醫委會提交了死因研訊所得資料，及偵委會專家拒絕在研訊階段擔任證人，醫委會因此要另覓專家證人，重新考慮新專家證人的意見。
惟其中一位涉事醫生，在死因研訊已承認自己的錯誤，但程序上仍要發回初步偵訊委員會重新考慮。
公署認為，當中極有空間去精簡程序，例如在研訊中，使用法庭已確立的事實，或邀請死因研訊的專家證人擔任醫委會研訊的專家證人。
