雙非子腦癱案｜醫委會報告明交醫衞局　局方審視後公布下階段工作

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，引起公眾對醫委會投訴及研訊機制的關注。醫委會今日（23日）回覆表示，會於明日（24日）向醫務衞生局提供投訴及研訊機制的報告，待醫衞局詳細審視報告內容後，將適時公布下一階段工作。



醫委會擬於明日交報告給醫衞局，圖為醫委會主席鄧惠瓊（中）。（資料圖片 / 任葆穎攝）

臨近醫委會遞交報告的截止日期，記者連續兩日追問醫委會是否遞交報告，報告内容多長，會否公開等。醫委會今日表示，早前醫衞局來函要求會方審視處理投訴的調查和紀律研訊機制，有關報告擬於明日交給醫衞局，由局方詳細審視報告內容，並適時公布下一階段工作。

另外，醫衞局昨日（22日）回覆稱，局長在10月底去信醫委會主席，要求醫委會檢視處理投訴的調查和紀律研訊機制，並將提出完善機制的建議及需要。醫衞局在收到醫委會提交的報告後，會詳細審視報告內容，並會適時公布下一階段工作。醫衞局目標是盡快在明年上半年向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案，以期加強醫委會的公眾問責性及強化投訴處理機制。

內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

內地黎氏夫婦2009年來港產子，兒子出生後腦癱及四肢傷殘，夫婦翌年向醫務委員會投訴涉事醫生，拖延15年未研訊，醫委會10月以案件拖延多年對被告不公為由，永久擱置研訊，引起社會反響，醫委會後來宣布撤銷擱置決定，重啟研訊。