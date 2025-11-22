雙非子腦癱案｜彭鴻昌形容撥亂反正　斥醫委會不顧公眾利益籲改革

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組今午（22日）覆核終止永久研訊的決定，聆訊歷時約3小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益及需要確保醫護聲譽。醫務衞生局同晚表示，將盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案。



社區組織協會幹事彭鴻昌形容為「撥亂反正」，批評醫委會不應只考慮被投訴醫生的利益，還需平衡公眾利益，認為研訊小組需要改革。對於主席稱年初起已設立監察機制跟進個案，他說︰「可以講真係好後知後覺，直至有咁嘅個案出現，先令到醫委會需要咁既監察機制，但當然遲嚟好過唔嚟啦。」



香港病人政策連線主席林志釉也認為需要「扚起心肝」改革。他建議醫委會成立小組監察秘書處的行政表現，若投訴個案累積超過3年，則提升至每月舉行的例會中跟進，並向投訴方解釋最新進展及解決方法。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片／鄭子峰攝）

黎氏夫婦11月22日早上從深圳來港，他們在聆訊前受訪，坦言略感緊張，希望醫委會「推翻之前決定」。（廖雁雄攝）

彭鴻昌形容「撥亂反正」 歡迎醫委會收回永久擱置決定

一直協助黎氏夫婦的社區組織協會幹事彭鴻昌形容為「撥亂反正」。他歡迎醫委會同意收回永久擱置的決定，但強調現在的機制並不夠公正，若醫委會原先考慮到各個法律觀點及公眾利益，便不會出現今次的風波，最終需要透過公眾巨大的聲音才能推翻原來決定。

彭鴻昌說︰「如果一個本身係唔合理、唔公道嘅結果，竟然需要透過社會各界咁長嘅反應，無論係輿論嘅反應，政府高度關注同埋申訴人不滿，先至令到機制糾正返自己錯誤，即係呢個機制本身都唔夠公正。」

醫務委員會主席鄧惠瓊11月22日回應事件。（廖雁雄攝）

研訊小組需平衡公眾利益 籲仿傚英國降低醫生成員比例

對於醫委會主席鄧惠瓊表示「當日不覺得決定錯」，彭鴻昌強調研訊小組不應只考慮被投訴醫生的利益，還需平衡公眾利益。「如果當時研訊小組有考慮呢個原則，有着重公眾利益，平衡醫生嗰方面影響，我相信都唔會有上次嘅決定。」

彭鴻昌又指，今日的覆核由資深大律師代表醫委會秘書處，相信其法律理據及準備功夫都非常充足，惟上次的研訊卻不是由資深大律師負責，導致主席或未能夠全面審視永久擱置研訊的影響，建議醫委會提高法律人員的相關要求。

社區組織協會幹事彭鴻昌一直協助黎氏夫婦。（資料圖片／廖雁雄攝）

彭鴻昌舉例指，英國醫委會的研訊小組中，醫生只佔當中的三分一，因此能夠作出更合理的裁決，反觀香港醫委會的研訊小組，醫生佔當中的五分三，即裁決有可能較側重醫生的利益，因此他認為研訊小組的構成也需要作出改革。

醫委會今年初設監察機制跟進投訴個案 彭鴻昌︰後知後覺

至於主席提到今年初已設立監察機制跟進投訴個案的進度，彭鴻昌說︰「可以講真係好後知後覺，直至有咁嘅個案出現，先令到醫委會需要咁既監察機制，但當然遲嚟好過唔嚟啦。」

香港病人政策連線主席林志釉。 （資料圖片 / 黃寶瑩攝）

林志釉倡成立監察小組 當投訴個案超過三年則每月例會跟進

香港病人政策連線主席林志釉表示，社會大眾對於今次風波或有不滿，因此醫委會如何挽回公眾的信心非常重要。他強調不論最終研訊結果如何，醫委會也需要「扚起心肝」改革，確保以後不再發生同類型事件。

林志釉建議醫委會成立小組監察秘書處的行政表現，持續監督個案的進度，例如當投訴個案已累積超過3年，則需要提升至每月舉行的例會中跟進，並向投訴病人或家屬解釋最新進展及解決方法，至少讓他們了解醫委會正在處理。

林志釉說︰「我哋𠵱家每個月都有類似咁嘅報告，但如果集中超過一段長時間未能夠去研訊或者撤銷，可能我哋要聚焦呢啲特別嘅個案。」