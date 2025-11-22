雙非子腦癱案研訊重啟　醫衞局︰明年上旬向立法會提醫生註冊修例

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組今午（22日）覆核終止永久研訊的決定，聆訊歷時約3小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益，以及要確保醫護聲譽。



醫務衞生局晚上表示，歡迎醫委會重啟研訊，將審視醫委會提交的報告，盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案。當局並會繼續留意個案進展，相關部門則持續跟進病人的醫療和福利需要。



內地夫婦黎志堅和彭紅英（右二及右一）16年前來港產子疑遇醫療事故，向醫委會投訴涉事醫生15年無果。（資料圖片／鄭子峰攝）

醫委會早前終止研訊一宗16年前雙非嬰疑因醫療事故致腦癱的投訴，及後主動覆核決定，11月22日召開聆訊處理。（廖雁雄攝）

歡迎重啟研訊 相關部門持續跟進病人醫療和福利需要

醫務衞生局晚上表示，欣悉及歡迎醫委會轄下的研訊小組經覆核後，撤銷永久擱置紀律程序的裁決並重啟研訊。當局會繼續留意個案的進展，期望研訊過程順利，並再次向涉案病人及其父母表達慰問，相關部門將持續跟進病人的醫療和福利需要。

黎氏夫婦今早從深圳來港，他們在聆訊前受訪，坦言略感緊張，希望醫委會「推翻之前決定」。（廖雁雄攝）

盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案

醫衞局局長盧寵茂早前要求醫委會，檢視處理投訴的調查和紀律研訊機制，提出完善機制的建議。當局將審視醫委會提交的報告，在新一屆立法會開展任期後，盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案，加強醫委會的公眾問責性及強化投訴處理機制。