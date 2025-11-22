雙非子腦癱案研訊重啟 醫衞局︰明年上旬向立法會提醫生註冊修例
撰文：歐陽德浩 林子慰
雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組今午（22日）覆核終止永久研訊的決定，聆訊歷時約3小時，小組退席商議約一小時。醫委會主席兼研訊小組主席鄧惠瓊在會上宣布，收回永久擱置研訊決定，稱考慮公眾利益，以及要確保醫護聲譽。
醫務衞生局晚上表示，歡迎醫委會重啟研訊，將審視醫委會提交的報告，盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案。當局並會繼續留意個案進展，相關部門則持續跟進病人的醫療和福利需要。
歡迎重啟研訊 相關部門持續跟進病人醫療和福利需要
醫務衞生局晚上表示，欣悉及歡迎醫委會轄下的研訊小組經覆核後，撤銷永久擱置紀律程序的裁決並重啟研訊。當局會繼續留意個案的進展，期望研訊過程順利，並再次向涉案病人及其父母表達慰問，相關部門將持續跟進病人的醫療和福利需要。
盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》草案
醫衞局局長盧寵茂早前要求醫委會，檢視處理投訴的調查和紀律研訊機制，提出完善機制的建議。當局將審視醫委會提交的報告，在新一屆立法會開展任期後，盡快在2026年上旬向立法會提交修訂《醫生註冊條例》的草案，加強醫委會的公眾問責性及強化投訴處理機制。