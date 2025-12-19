腦癱子案｜事主黎遠建16歲生日　盧寵茂探望：相信制度可給予答案

雙非嬰兒腦癱案，醫委會將於明年4月26日及6月7日重啟聆訊，再於7月至9月預留額外兩日，意味着案件最快7月審結。



事主黎遠建今天（19日）迎來16歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂到特殊學校探望一家三口，送上生日卡及禮物。他表示不論最終的聆訊結果如何，相信香港的制度可以給予一個答案。黎氏夫婦對於未能在明年首季完成研訊極度失望，冀可更早恢復研訊。



醫務衞生局局長盧寵茂到特殊學校探望他和父母，送上頸巾及冷帽，還有手寫的生日卡，祝願黎遠建天天進步，時時快樂。（社協提供相片）

今天是黎遠建16歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂到特殊學校探望他和父母，送上頸巾及冷帽，還有手寫的生日卡，祝願黎遠建天天進步，時時快樂。

十六年前的今天，你來到了這個世界，成為香港的孩子。過去十六年，你的成長路並不容易，更經歷了不少治療，但這正正顯示你的勇氣和堅毅，以及對父母及生命的珍愛。 醫務衞生局局長盧寵茂

研訊未能在明年首季重啟 父母感失望

醫委會秘書處原列出研訊小組於2026年1月至3月可研訊的日期，惟秘書處近日通知遷就各方人士，包括辯方後，研訊需延至4月26日及6月7日，並於7月至9月預留額外兩日研訊。

黎氏夫婦向盧寵茂表示，希望特區政府全面審視醫委會處理投訴的機制，避免其他投訴人再次經歷他們的不幸遭遇。他們又對研訊未能在2026年首季完成極度失望，認為各方有責任配合盡快恢復研訊，盼望公義早日到來。

盧寵茂：相信香港制度可給予答案

協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，今早盧寵茂探望時知悉聆訊未能於明年首季進行，又強調十分關心黎遠建的身體情況及醫療需要。

黎氏夫婦一直對香港的醫療非常信任，過去十六年默默等待醫委會的聆訊結果。不論最終的聆訊結果如何，我相信我們的制度可以給予一個答案，亦希望黎氏夫婦對我們的醫療制度和醫護人員的專業維持信心。 醫務衞生局局長盧寵茂

