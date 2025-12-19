腦癱子案｜醫委會明年4月重啟研訊　料最快7月審結　父母極度失望

雙非嬰兒腦癱案，醫委會早前覆核永久擱置研訊的決定，決定重啟研訊。經商議後，研訊日期未能如願於明年首季重啟，需要等到4月26日及6月7日進行，再於7月至9月預留額外兩日。這意味着案件最快7月審結，但仍有變數。黎氏夫婦對於未能在明年首季完成研訊極度失望，冀可更早恢復研訊。



今天是黎遠建16歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂到特殊學校探望。（社協提供相片）

聆訊料需時4日 最快7月完成

協助家屬的社區組織協會表示，醫委會早前決定重啟黎遠建的投訴案件，秘書處原已列出研訊小組於2026年1月至3月可研訊的日期，黎遠建父母表示任何日子皆可出席研訊。秘書處近日通知，因遷就研訊各方人士，包括辯方，研訊需延至2026年4月26日及6月7日進行，並需於2026年7月至9月預留額外兩日進行研訊。

黎遠建父母對案件未能在2026年首季完成研訊表示極度失望，認為研訊各方有責任配合盡快恢復研訊，他們仍然盼望公義早日到來。

腦癱子16歲生日 盧寵茂探望

今天是黎遠建16歲生日，醫務衞生局局長盧寵茂到特殊學校探望，送上頸巾及冷帽，還有手寫的生日卡。

黎氏夫婦向盧寵茂表示，希望特區政府全面審視醫委會處理投訴的機制，避免其他投訴人再次經歷他們的不幸遭遇。盧寵茂則表示不論最終的聆訊結果如何，相信香港的制度可以給予一個答案，亦希望黎氏夫婦對醫療制度和醫護人員的專業維持信心。