雙非子腦癱案｜被告缺席覆核聆訊　辯方促維持原判　斥秘書處疏忽

雙非兒子腦癱案等候醫委會研訊15年，醫委會研訊小組今日（22日）下午召開聆訊覆核案件。被告醫生薛守智無出席聆訊，僅由代表律師出席。辯方律師陳詞時提到，案件拖延多年，源於秘書處問題，當中涉及行政疏忽。辯方續指，秘書處或面對大量投訴，在處理上遇到困難，但醫委會有責任處理行政困難或資源缺乏的問題。



辯方認為，醫委會應維持終止研訊的決定，否則會影響研訊公正性。



醫委會早前終止研訊一宗16年前雙非嬰疑因醫療事故致腦癱的投訴，及後主動覆核決定，今日（22日）召開聆訊處理。（廖雁雄攝）

內地一對黎姓夫婦2009年來港產子，兒子疑因醫療事故致腦癱及四肢殘障。二人向醫委會投訴涉事醫生，案件拖延15年至今年10月28日展開研訊。研訊小組基於醫委會秘書處未能解釋案件拖延的原因，認為對被告醫生造成不公，最終決定終止研訊。（另見稿）

聆訊於下午一時半於黃竹坑醫學專科學院賽馬會大樓展開，被告醫生薛守智無出席聆訊，僅由代表律師出席。

辯方陳詞表示，研訊小組早前正確地認為相關程序有欺壓性，因此需要終止擱置，若繼續聆訊將影響研訊公正性，支持研訊小組上次裁決結果。

黎氏夫婦今早從深圳來港，他們在聆訊前受訪，坦言略感緊張，希望醫委會「推翻之前決定」。（廖雁雄攝）

秘書處涉行政疏忽 醫委會有責任處理資源問題

醫委會在今日會議開始前發出通告，解釋今次主動覆核終止研訊決定，是由於雙方法律代表未有於上次審訊中，提交一項相關案例供研訊小組考慮。據了解，新案例由研訊小組主動提供，是2006年的英國個案，小組從中找到新的法律原則。

辯方表示，案件受到拖延是源於秘書處問題，雖然「無人有心做壞事」，但從中反映行政疏忽。他認為，秘書處或因處理大量投訴而遇到困難，而醫委會有責任處理行政困難或資源缺乏的問題。不過，辯方認為今次非研訊小組的問題，案件由起初至今，均由秘書處跟進個案，應該盡快處理，強調不是批評研訊小組委員。

醫委會主席鄧惠瓊。

辯方續說，知悉秘書處在今次聆訊中提交證人張女士的陳詞，作為解釋延誤的原因。他質疑秘書處為何上次沒有提供並解釋。辯方表示，於9月30日曾投訴案件遭延誤，但秘書處並無相關跟進，上月底的研訊，亦無提出需要更多時間交出證供以解釋延誤。

辯方指，2023年9月負責個案的醫委會副秘書離職，他當時表示已不記得案件。辯方續指，該副秘書沒有提供任何令人信服的解釋。