旅發局Hong Kong Mega 8　今起一連6日香港會所大廈外牆投影動畫

撰文：董素琛
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旅發局推出「Hong Kong Mega 8」推廣活動，宣傳香港「亞洲盛事之都」的地位。「巴塞爾藝術展香港展會2026」將於本月27日至29日在灣仔會展舉行，旅發局與巴塞爾藝術展香港展會首次將數碼藝術體驗延伸至場外，由今（24日）至周日（29日），一連6日於晚上7時至11時在香港會所大廈外牆上投影，由南韓數碼藝術家DeeKay創作的全新的數碼動畫作品《DeePle the People》，約100個角色加入多個具代表性的盛事元素，包括龍舟划手、賽馬騎師、廚師及表演歌手等。

今（24日）至周日（29日），一連6日於晚上7時至11時，香港會所大廈外牆會投影南韓數碼藝術家DeeKay創作的全新的數碼動畫作品《DeePle the People》。（旅發局圖片）
今（24日）至周日（29日），一連6日於晚上7時至11時，香港會所大廈外牆會投影南韓數碼藝術家DeeKay創作的全新的數碼動畫作品《DeePle the People》。（旅發局圖片）

旅發局指，今年巴塞爾藝術展（Art Basel）將其中一個備受矚目的全球性項目「Zero 10」，由邁阿密海灘展會帶到香港展會作亞洲首展，為觀眾帶來程式碼、光影與聲響藝術等數碼藝術作品。當中，備受全球NFT收藏家青睞的南韓數碼藝術家DeeKay，亦會於「Zero 10」展出其數碼藝術作品。

旅發局又指， DeeKay創作的數碼動畫作品《DeePle the People》，將數碼藝術從展會帶到中環城市空間。作品中不同年齡、種族和職業的人物穿梭於香港繁忙的十字路口，呈現熙來攘往的情景。

旅發局主席林建岳表示，透過「Hong Kong Mega 8」串連多項世界級藝術文化及體育盛事，同時配合各區多姿多彩的活動，全面展現香港作為「亞洲盛事之都」的地位。旅發局亦聯同業界推出及推廣多元旅遊產品，吸引旅客到訪，並提升旅客體驗和延長他們的留港時間，為相關產業創造更多商機，進一步擴大盛事旅遊經濟效益。

旅發局亦與藝術中環展會 (Art Central) 合作推出電子版《香港藝術月探 索指南》。（旅發局圖片）

此外，旅發局表示，將與藝術中環展會 （ArtCentral)）合作推出電子版《香港藝術月探索指南》，精選城中多個藝術社區的精彩活動，涵蓋中環、上環、灣仔、大坑、南區、尖沙咀及西九文化區等地的畫廊展覽、博物館特展及表演藝術節目，並配以鄰近餐飲推介等，提供一站式旅遊資訊，方便旅客以自助形式探索香港不同角落的藝術活動，推動藝文深度遊。

「ArtHouse Tai Hang 2026」將大坑社區內10間舊樓化身成期間限定、集藝術與社區飲食於一身的展覽空間（旅發局圖片）

「ArtHouse Tai Hang 2026」將大坑社區內10間舊樓化身成期間限定、集藝術與社區飲食於一身的展覽空間，透過藝術展覽、裝置、導賞團、講座及表演舞台等多元形式，帶領市民和旅客邊行邊看，體驗融合藝術的城市漫步。

置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍佈整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。（旅發局圖片）

置地公司將呈獻「Art Walk in Central」，讓大眾在中環核心地段展開一場藝術文化之旅。活動包括導賞團、表演式藝術導覽，以及遍布整個區域的公共藝術裝置，帶領大眾重新發掘置地公司旗下物業的標誌性雕塑作品。在 LANDMARK 中庭，日本藝術家六角彩子（Ayako Rokkaku）將首次於香港舉辦個人展覽，並呈獻其至今最大型的互動藝術裝置。活動將於3月29日延伸至遮打道，透過「OPEN：中環壓軸街頭派對」及「Art on the Move」，打造一場充滿活力的露天街頭慶典。

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