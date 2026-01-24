雀巢奶粉回收｜食環署驗出5個樣本含蠟樣芽孢桿菌　早前已下架

【雀巢奶粉回收】雀巢香港共22個批次奶粉懷疑受蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）污染，須停售和下架。食物環境衞生署食安中心今日（24日）表示，跟進調查發現5個樣本被檢出蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素，當中每公斤食物含介乎0.8至8.6微克耐熱毒素。檢測的批次屬於早前已被回收、現時市面上再沒有供應的22個批次內的4個批次，其中三個批次屬ILLUMA、一個屬能恩NAN。



本港市面有不少品牌奶粉出售。（資料圖片／廖雁雄攝）

該4個已回收批次的產品資料如下：

雀巢香港有多個批次奶粉，懷疑受蠟樣芽孢桿菌污染要回收。

已回收逾9萬罐受影響產品

雀巢香港早前已將該22個受影響批次，包括上述4個批次的產品停售和下架，作預防性回收。根據雀巢香港，截至1月19日，已回收約96,000罐受影響產品。食安中心與雀巢香港聯合跟進，截至今日已封存約169,000罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉，包括倉庫存貨及已回收產品。另有16個懷疑受影響批次正在來港途中，抵達後中心亦會把其封存。

食環署接獲43宗投訴和查詢

由1月7日至昨日（23日）下午4時，食環署共接獲43宗懷疑涉及嬰幼兒配方奶粉產品的食物投訴和查詢，當中包括一宗並沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食安中心及環境衞生部已即時跟進全部個案，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。此外，食安中心已轉介這些個案予衞生部門作跟進。

食安中心早前加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察有關回收事宜，全力保障食物安全。跟進調查工作仍然繼續。

雀巢香港「預防性自願回收名單」，圖為雀巢能恩相關型號。（網頁截圖）

雀巢香港「預防性自願回收名單」，圖為雀巢惠氏相關型號。（網頁截圖）

雀巢能恩、惠氏ILLUMA、S-26 ULTIMA系列21個批次嬰幼兒配方奶粉，原材料或含蠟樣芽孢桿菌，雀巢香港展開回收。（雀巢圖片）

進食過量可能引致腸胃不適

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

發言人呼籲市民不要讓嬰幼兒食用該22個受影響批次的產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。