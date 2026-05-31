內蒙產金領冠珍護鉑金階段3奶粉疑含蠟樣芽孢桿菌　63%貨流出市面

食物環境衞生署食物安全中心今晚（31日)公布，在内蒙古生產的「金領冠珍護鉑金階段3奶粉」一個批次的樣本，被驗出可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素，如進食含過量該物質的食物，可能引致腸胃不適。食安中心呼籲市民要避免讓嬰幼兒食用該一批次產品（生產日期2025年4月23日，此日期前最佳2027年4月23日），並已指示有關零售商和進口商停售和下架受影響批次的產品。



進口商曾入口1,320罐，但手上只餘488罐，佔37%，其餘63%、832罐已流出市面或被顧客購買。



食安中心表示，在内蒙古生產的「金領冠珍護鉑金階段3奶粉」一個批次樣本，被驗出可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素。（網上圖片）

產品名稱：金領冠珍護鉑金階段3奶粉

品牌：金領冠珍護鉑金

原產地：內蒙古

包裝：750克

生產日期：2025年4月23日

此日期前最佳：2027年4月23日

進口商：香港金澤商貿有限公司



食安中心表示，在内蒙古生產的「金領冠珍護鉑金階段3奶粉」一個批次樣本，被驗出可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素。（網上圖片）

食安中心：問題「金領冠珍護鉑金階段3奶粉」樣本在一零售點抽取

食安中心透過恆常食物監測計劃，抽取嬰幼兒配方奶粉樣本進行化驗，結果顯示在一零售點抽取的「金領冠珍護鉑金階段3奶粉」樣本，可能含有蠟樣芽孢桿菌的耐熱毒素（Cereulide）。

該批「金領冠珍護鉑金階段3奶粉」產自蒙古，品牌為「金領冠珍護鉑金」，進口商為香港金澤商貿有限公司。受影響批次的奶粉每罐750克，2025年4月23日生產，「此日期前最佳」為2027年4月22日。

食安中心封存進口商488罐懷疑受影響批次產品

食安中心初步調查發現進口商曾進口220箱共1,320罐受影響批次產品，中心正與有關零售商及進口商聯合跟進，並已封存當中約488罐懷疑受影響批次的產品。中心已指示有關零售商和進口商將受影響批次的產品停售和下架，零售商和進口商亦展開回收。

食安中心指，已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當行動。中心表示會繼續加強配方奶粉的監測。

蠟樣芽孢桿菌是甚麼？吃了含蠟樣芽孢桿菌食物會如何？

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程受污染，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉，但在大多數情況下，這些症狀通常會在24小時內自行消退 。