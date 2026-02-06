Aptamil奶粉回收｜曾售受影響奶粉商戶再有390罐涉另一批次已下架

因應全球不同地區的個別批次嬰幼兒配方奶粉，可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的物質而作預防性回收，食安中心表示十分關注事件並持續積極跟進。繼早前公布有本地商戶曾進口和售賣一個受影響批次愛他美（Aptamil）嬰兒配方奶粉，食安中心今日（6日）因應歐洲最新公布，跟進調查顯示相關商戶曾進口及分銷另一個受影響批次的嬰兒配方奶粉。為審慎起見，有關分銷商已按食安中心指示將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。



產品資料如下：



產品名稱：Aptamil Profutura DUO Advance 1 800g

品牌：Aptamil

包裝：八百克

來源地：德國

此日期或之前食用：二○二七年四月二十一日

分銷商：香港悟空海淘貿易有限公司

進口及分銷數量：390罐



食安中心跟進調查發現上述分銷商曾進口及分銷65箱共390罐受影響產品。中心已指令有關進口商、分銷商及零售商將涉事批次產品停售和下架，並回收相關產品。市民可於辦公時間致電分銷商熱線6426 1511查詢上述產品的回收事宜。

食安中心會繼續加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關回收事宜，全力保障食物安全。食安中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。

蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。致吐毒素是由一些蠟樣芽孢桿菌菌株在食物中產生的耐熱毒素。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。

食安中心呼籲市民不要讓嬰幼兒食用受影響批次產品，如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。業界亦應立即停止使用或出售受影響批次產品。