雀巢奶粉回收｜1歲女童飲用能恩後腹瀉　涉事奶粉屬早前回收批次

衞生防護中心今（6日）表示，正調查一宗懷疑由蠟樣芽孢桿菌產生的致吐毒素中毒個案，涉及一名曾食用能恩全護2號配方7HMO奶粉的一歲女童。她曾出現多次腹瀉，而停止食用涉事配方奶粉後，健康情況已改善，毋須入院治療。中心提醒市民不要讓嬰幼兒食用正進行預防性回收的嬰幼兒配方奶粉批次，並呼籲全港醫生留意相關病例。



2026年1月6日，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。（資料圖片／廖雁雄攝）

衞生防護中心表示，昨日（5日）收到食物環境衞生署食物安全中心轉介上述個案。初步調查顯示，女童的家長去年12月30日購買一罐涉事配方奶粉，該女童同日起開始進食。女童食用後數小時隨即出現腹瀉，糞便呈水狀，腹瀉次數一日達五次。其間，女童沒有出現發燒或其他病徵。

由於出現腹瀉，女童的家長於今年1月1日起停止餵哺該罐配方奶粉。女童翌日被帶到私家醫生求診，毋須留院治療。女童停止食用涉事配方奶粉和轉用另一款沒有受影響的產品後，腹瀉情況逐漸改善，現時已沒有任何病徵。

衞生防護中心（資料圖片）

衞生防護中心的調查顯示，女童食用的該罐配方奶粉，批次編號為53070742F1。早前全球不同地區因為個別批次的嬰幼兒配方奶粉可能存在源自微生物蠟樣芽孢桿菌的物質而進行預防性回收，該批次是其中之一。食安中心本周初亦公布，於同批次的樣本驗出致吐毒素。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生說，考慮到女童食用涉事配方奶粉後持續出現相關病徵，時間及症狀與致吐毒素中毒吻合，不排除她是進食上述嬰兒配方奶粉產品後出現致吐毒素中毒。家長如發現嬰幼兒食用嬰幼兒配方奶粉後不適，應盡快求醫。

截至昨日下午5時，衞生署共收到約50宗有關嬰兒食用配方奶粉後懷疑出現不適的個案的轉介，包括上述一宗。除了該名1歲女童外，其他個案的徵狀與致吐毒素所引起急性中毒情況不符，大部分個案僅出現一至兩次嘔吐或糞便稀爛，沒有持續，亦沒有其他症狀，而少部份有持續病徵的個案，其出現症狀的時間與進食相關產品的時間不一致。

此外，衞生署共接獲159宗與受影響配方奶粉相關的查詢，主要涉及轉換配方奶粉事宜，醫護人員已提供適當健康建議及評估。衞生署提醒家長，嬰幼兒食用相關產品後有任何腸胃炎症狀，應盡快徵詢醫護人員意見，包括安排樣本化驗以排除其他傳染病感染的可能。