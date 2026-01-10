雀巢奶粉回收｜能恩再增一批次含菌　1.13設兩服務中心辦回收退款

【雀巢奶粉回收】食物環境衞生署食物安全中心周二（6日）公布，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉，或使用含微生物蠟樣芽孢桿菌的原材料，涉及21個批次，着勿食用。雀巢香港今晚（10日）再公布，即日起「預防性自願回收名單」再增加一個批號，若家長對孩子的健康感到憂慮，承諾會提供支援。



另外，為了便利消費者辦理回收及退款，雀巢香港下周二（13日）啟用兩個服務中心，分別位於尖沙咀及銅鑼灣，同時客戶熱線由最初的23條線，增至目前的69條線。最新回收奶粉名單及服務中心地址一文看清。



▼雀巢香港正回收奶粉產品▼



雀巢香港「預防性自願回收名單」再增一個批號

雀巢香港今晚表示，雀巢營養品一直視嬰幼兒的安全與健康為首要任務，經持續跟進及進一步統計，由即日起「預防性自願回收名單」再增加一個批號︰

產品名稱︰NAN PRO 1 2HMO 800g



批號︰51670742F2



保質期至︰2027年6月16日



雀巢奶粉「NAN PRO 1 2HMO 800g」2026年1月10日起展開回收。（網上圖片）

雀巢香港︰若孩子健康有任何擔憂 承諾提供支援

雀巢香港強調，是次回收是一項自願且預防性的措施，僅少量上述批號奶粉進入市場，並再次對消費者表示歉意，若家長對孩子的健康感到憂慮，承諾會提供支援。

如對孩子健康有任何擔憂，請及時聯絡兒科醫生或醫療服務機構。我們承諾在整個過程中盡力提供清晰、透明的資訊與支援。 雀巢香港

雀巢香港「預防性自願回收名單」，圖為雀巢能恩相關型號。（網頁截圖）

雀巢香港「預防性自願回收名單」，圖為雀巢惠氏相關型號。（網頁截圖）

下周二啟用尖沙咀及銅鑼灣專屬服務中心

雀巢香港指，為進一步便利消費者辦理回收及退款，將於下周二（13日）啟用兩個專屬服務中心，分別位於尖沙咀及銅鑼灣，以協助消費者辦理手續。

九龍區服務中心



地址︰九龍尖沙咀山林道18號柏豪商業大廈地下（佐敦港鐵站D出口）



電話︰3996 8196



辨公時間︰周一至周六早上11時至下午7時30分；周日下午1時至5時30分（公眾假期除外）



香港區服務中心



地址︰香港軒尼詩道423-425號嘉年華商業大廈1樓全層（銅鑼灣港鐵站B出口）



電話︰3996 8197



辨公時間︰周一至周六早上11時至下午7時30分 (周日及公眾假期除外)



2025年1月6日，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。（資料圖片／廖雁雄攝）

升級客戶熱線線路 由最初23條增至69條

雀巢香港又指，明白消費者的擔憂，為盡力及加快解答查詢，因此會持續提升客戶熱線服務的承載能力，其中熱線線路已由最初的23條線，增至目前的69條線，期望能夠加快回應消費者的查詢。

此外，不論相關批次的回收奶粉是否完整或已開啟，消費者都可帶同產品直接退回購買處，以安排退款。不過各零售渠道回收數量上限為12罐，若超出數量需通過上述方式聯絡。

▼雀巢香港聯絡方式▼

1. 客戶服務熱線︰2599 8874／2797 6031／2179 8136（周一至周日早上9時至晚上9時）

2. WhatsApp︰5283 4139（雀巢能恩）

3. WhatsApp︰2599 8871（惠氏營養品）

4. 電郵︰consumerservices@hk.nestle.com

5. 電子表格︰按此