Aptamil奶粉或含蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 個別批次回收
撰文：蕭通
出版：更新：
食物環境衞生署食物安全中心周二（3日）表示，中心早前透過食物事故監測系統得悉，德國當局回收個別批次的愛他美（Aptamil）嬰幼兒奶粉產品，因為有關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide）。根據最新調查結果，有本地零售商曾出售小量的一個受影響批次嬰兒配方奶粉。為審慎起見，有關零售商已按食安中心指示將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。
產品資料如下：
產品名稱：Aptamil Profutura DUO Pre D 800g
品牌：Aptamil
包裝：800克
來源地：德國
進口數量：54罐
此日期或之前食用：2027年4月20日
零售商：Baby HK
進口商曾進口54罐 其中34罐已分銷
食安中心初步調查顯示，相關進口商曾進口9箱、共54罐涉事產品，當中34罐已分銷。中心已指令有關零售商將涉事批次產品停售及下架，並回收相關產品。此外，食安中心亦已隨即將20罐餘貨封存。市民可於辦公時間致電商戶熱線3586 1399查詢上述產品的回收事宜。
食安中心表示中心十分關注事件並已即時作出跟進，包括聯絡本地進口商、零售商及有關當局，以及巡查市面的零售點。食安中心早前亦已在網上發布食物事故報表，讓公眾和業界知悉事件。
食安中心會繼續加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關回收事宜，全力保障食物安全。食安中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。跟進調查工作仍然繼續。
雀巢奶粉回收｜5樣本有微量蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素 屬已回收批次法國Vitagermine宣布回收一批Optima 1嬰兒奶粉 稱屬預防措施雀巢奶粉回收｜食環署驗出5個樣本含蠟樣芽孢桿菌 早前已下架雀巢奶粉回收：瑞媒指原料來自中國供應商 法國調查2嬰死亡事件法國乳業公司Lactalis召回多批次嬰幼兒奶粉 涉中國等多地市場