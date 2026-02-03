Aptamil奶粉或含蠟樣芽孢桿菌耐熱毒素　個別批次回收

食物環境衞生署食物安全中心周二（3日）表示，中心早前透過食物事故監測系統得悉，德國當局回收個別批次的愛他美（Aptamil）嬰幼兒奶粉產品，因為有關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide）。根據最新調查結果，有本地零售商曾出售小量的一個受影響批次嬰兒配方奶粉。為審慎起見，有關零售商已按食安中心指示將受影響產品停售和下架，並展開預防性的回收。



食物環境衞生署食物安全中心表示，個別批次的愛他美（Aptamil）嬰幼兒奶粉產品，因為有關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide）。（資料圖片）

產品資料如下：

產品名稱：Aptamil Profutura DUO Pre D 800g

品牌：Aptamil

包裝：800克

來源地：德國

進口數量：54罐

此日期或之前食用：2027年4月20日

零售商：Baby HK

進口商曾進口54罐 其中34罐已分銷

食安中心初步調查顯示，相關進口商曾進口9箱、共54罐涉事產品，當中34罐已分銷。中心已指令有關零售商將涉事批次產品停售及下架，並回收相關產品。此外，食安中心亦已隨即將20罐餘貨封存。市民可於辦公時間致電商戶熱線3586 1399查詢上述產品的回收事宜。

食安中心表示中心十分關注事件並已即時作出跟進，包括聯絡本地進口商、零售商及有關當局，以及巡查市面的零售點。食安中心早前亦已在網上發布食物事故報表，讓公眾和業界知悉事件。

食安中心會繼續加強在市面抽檢嬰幼兒配方奶粉，並會繼續密切監察相關回收事宜，全力保障食物安全。食安中心已就事件通知業界及相關部門，並會繼續跟進事件和採取適當跟進行動。跟進調查工作仍然繼續。