Aptamil奶粉回收｜多一商戶曾進口分銷180罐奶粉　食安中心飭下架

食物環境衞生署食物安全中心周二（3日）表示，中心早前透過食物事故監測系統得悉，德國當局回收個別批次的愛他美（Aptamil）嬰幼兒奶粉產品，因為有關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide）。食安中心當時調查顯示，相關進口商曾進口9箱、共54罐涉事產品，當中34罐已分銷。



食安中心今日（4日）表示，最新跟進調查顯示，另一商戶曾進口及分銷30箱共180罐同一受影響批次嬰兒配方奶粉。中心已指令有關進口商、分銷商及零售商將涉事批次產品停售和下架，並回收相關產品。



產品資料如下：

產品名稱：Aptamil Profutura DUO Pre D 800g

品牌：Aptamil

包裝：800克

來源地：德國

此日期或之前食用：2027年4月20日

分銷商：香港悟空海淘貿易有限公司

進口及分銷數量：180罐



食物環境衞生署食物安全中心表示，個別批次的愛他美（Aptamil）嬰幼兒奶粉產品，因為有關產品可能含有蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的耐熱毒素（Cereulide）。（資料圖片）

進口商曾進口30箱共180罐產品

食安中心跟進調查發現，該分銷商曾進口及分銷30箱共180罐受影響產品。中心已指令有關進口商、分銷商及零售商將涉事批次產品停售和下架，並回收相關產品。市民可於辦公時間致電分銷商的熱線6426 1511查詢產品的回收事宜。

雀巢宣布回收Guigoz奶粉 食安中心：港未有進口

另外，雀巢公司宣布，因應歐盟收緊對蠟樣芽孢桿菌毒素的標準，擴大嬰兒奶粉回收規模。最新需要回收的奶粉，是Guigoz品牌適合0至6個月嬰兒食用的1號配方其中一個批次。

食安中心表示，正積極跟進事件，已即時聯絡本地進口商雀巢香港，初步調查顯示雀巢香港未有進口及銷售受影響批次的相關Guigoz產品。食安中心會繼續密切監察事件進展，跟進工作仍然繼續。