雀巢奶粉回收｜封存9.4萬罐奶粉　衞生署接109查詢　暫無中毒個案

【雀巢奶粉回收】雀巢香港有多個批次奶粉，懷疑受蠟樣芽孢桿菌污染要回收。衞生署表示，接獲109宗與受影響配方奶粉相關的查詢，主要涉及轉換配方奶粉事宜，暫未錄得與受影響奶粉相關的食物中毒個案。



食環署食安中心表示，至昨日（12日）已封存約9.4萬罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉。另外，截至1月10日，雀巢香港回收約2.7萬罐受影響產品。



2026年1月6日，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。（資料圖片／廖雁雄攝）

雀巢香港回收約2.7萬罐受影響產品

食環署食安中心上周公布，雀巢進口本港有22個批次嬰幼兒配方奶粉，或使用含微生物蠟樣芽孢桿菌的原材料，產品已停售和下架，並展開「預防性回收」。

食安中心表示，中心與雀巢香港聯合跟進受影響奶粉，由本月7日至12日下午4時，已封存約9.4萬罐懷疑受影響批次的嬰幼兒配方奶粉。另外，截至1月10日，雀巢香港回收約2.7萬罐受影響產品。

衞生署表示，由本月6日至今日（13日）下午5時，共接獲109宗與受影響配方奶粉相關的查詢，主要涉及轉換配方奶粉事宜，醫護人員已提供適當健康建議及評估。署方暫未沒有錄得與是次涉及回收的奶粉相關的食物中毒個案。

衞生署收27宗出現不適個案 均無驗出蠟樣芽孢桿菌毒素

衞生署又指，同期共收到27宗有關嬰兒食用配方奶粉後懷疑出現不適的個案的呈報及轉介，大部分個案僅出現一至兩次嘔吐或糞便稀爛，沒有持續，所有個案經調查後沒有發現任何涉及蠟樣芽孢桿菌毒素引致的食物中毒，相信部分與嬰兒餵奶後常見的溢奶現象有關。

另外，消費者今日起可到雀巢營養品尖沙咀及銅鑼灣的專屬服務中心，辦理相關批次產品的回收及退款。

▼雀巢香港正回收奶粉產品▼



雀巢奶粉「NAN PRO 1 2HMO 800g」2026年1月10日起展開回收。（網上圖片）

雀巢香港「預防性自願回收名單」，圖為雀巢能恩相關型號。（網頁截圖）