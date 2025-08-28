的士車隊｜發牌1個月約900輛的士營運　運輸署督促各車隊招募司機

【的士車隊／Big Boss Taxi／星群的士／大黃蜂愛心車隊／JOIE樂行／Amigo／網約車／八達通】距離5支的士車隊全部獲發牌照剛好一個月，運輸署今日（28日）表示，至今共有約900輛車隊的士投入服務，會繼續密切監察車隊的運作，督促各車隊營辦商積極優化服務，例如加快招募司機及車主的工作。翻查資料，署方去年目標5支車隊共提供3,500輛的士，即現時只達成原定規模的26%。



運輸署已在13個地點設置約80個車隊的士停車處，並加裝資訊牌，包括機場、部份跨境口岸及機鐵站等。不過部份停車處被其他車輛違規使用，署方引述警方表示會加強留意相關情況，有需要時執法打擊。



「星群的士SynCab」7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

星群的士由「的士大王」太子女鄭敏怡創辦，車隊由去年12月起試行。（資料圖片／夏家朗攝）

繼星群的士早於7月14日成為首支獲發的士車隊牌照後，其餘4支車隊即Big Boss Taxi、大黃蜂愛心車隊、JOIE樂行及Amigo，全部已在7月28日取得牌照。

投入服務車隊的士佔原相標3500架的26%

運輸署表示，至今共有約900輛車隊的士投入服務，所有車隊都提供網約服務，市民可透過車隊的App或其他網約渠道預約行程。

翻查資料，運輸署去年目標5支車隊合共提供3,500輛的士。換言之，現時只達成原定目標規模的26%，尚欠約2,600輛。

2025年6月5日，八達通公布的士車隊Big Boss Taxi將加入Call車易平台。（八達通提供圖片）

八達通集團行政總裁應天麒表示，未來計劃與更多的士車隊合作，整合至八達通Call車易平台。（八達通提供圖片）

八達通早前公布，正計劃整合5支車隊推出Call車易平台，讓乘客可用八達通App網約5支車隊的士，毋須分別下載車隊各自的App。

八達通正與5支的士車隊開展技術對接等籌備工作

運輸署表示，知悉有本地電子方式營辦商正建構統一平台，方便市民召喚車隊的士，正與5支車隊開展技術對接和相關籌備工作，以期早日推出。

運輸署指，據了解該平台會支援乘客召車、線上付款及司機收款，不單有助提升乘客服務體驗，亦讓的士司機更容易管理其收入，推動的士行業現代和數碼化。

星群的士車隊設司機監察系統，若發現違規情況會響起提示聲音，提醒司機留意駕駛安全。（資料圖片／夏家朗攝）

「星群的士SynCab」7月14日成為首支正式獲發牌照的的士車隊。（資料圖片／夏家朗攝）

機場及跨境口岸等13地點 已設置約80個車隊的士停車處

為了方便車隊的士接載預約乘客，運輸署已在13個地點設置約80個車隊的士停車處，並加裝資訊牌，包括機場、部份跨境口岸、高鐵香港西九龍站、部份機鐵站、啟德郵輪碼頭和香港迪士尼樂園等。

有車隊的士停車處被亂泊 警方︰有需要時執法打擊

運輸署並已在部份地點加裝指示牌和展示板，透過單張和海報向市民和旅客展示網約服務二維碼。署方得悉部份車隊的士停車處被其他車輛違規使用，警方表示會加強留意相關情況，有需要時執法打擊有關違規行為。

+ 2

運輸署由今日起在高鐵香港西九龍站及機場等地點，懸掛宣傳橫額提醒道路使用者，的士車隊停車位只供相關的士使用。

督促各車隊加快招募司機及車主 包括電台廣告招聘

運輸署會繼續密切監察的士車隊的運作，定期檢視車隊的營運數據和乘客回饋，督促各車隊營辦商積極優化服務，加快招募司機及車主的工作，包括繼續在電台和社交媒體安排招募司機的廣告、舉辦的士車隊招聘會等，以推動各車隊邁向所承諾的車隊規模。