的士車隊｜陳美寶指有車隊日均接百張單　市民反應理想達設立目標

政府早前向5支的士車隊發牌，正式投入服務。運輸及物流局局長陳美寶今早在電台節目中說，初步根據數據，首支營運的車隊透過網約平台，每日平均接100張單，市民反應理想，達到設立車隊的目標，讓市民有不同車種選擇。《香港01》早前實測透過車隊應用程式叫車，出現無司機接單及預約消失，需重新下單的情況。陳美寶在節目中指，車隊初期運作或會出現不同問題，希望它們能透過科技進一步改善，令日後運作更暢順。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。（鄭子峰攝）

部份集中接載機場、酒店乘客

陳美寶接受港台節目《星期六問責》訪問時指，初步根據首支運作車隊的數據，它們透過網約平台每日平均接獲100張單；不同車隊規模、車款及客源也有不同，部分集中接載來往酒店的乘客，亦有部份主要接載來往機場的乘客。她又表示市民反應理想，達到設立的士車隊目標，讓市民有不同車種選擇。

陳美寶指，相信初期運作時，的士車隊或會出現不同問題，有優化空間，希望它們透過科技進一步改善，令日後運作更暢順。（資料圖片/黃浩謙攝）

至於有的士車隊出現下單時逾20分鐘無司機接單，或訂單突然被取消的情況，陳美寶指運輸署會監督的士車隊，檢視其服務質素；相信初期運作時，的士車隊或會出現不同問題，有改善空間，希望它們透過科技進一步改善，令日後運作更暢順。

她另提到，八達通公司正聯絡各的士車隊合作，研究建立可讓市民預約車隊的平台，希望相關工作能夠加快進行；亦歡迎其他公司建立預約平台。