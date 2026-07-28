病人腳踝扭傷消腫軟膏變痔瘡膏　家庭醫生董國輝認責遭醫委會警告

一名病人2023年因腳踝扭傷向當時在「莊柏醫療」診症的家庭醫生董國輝求診，並獲開出藥物。病人離開診所後短時間內發現獲開藥物是「痔立療痔瘡膏」，回到診所獲換回「喜佳特強去瘀消腫軟膏」。病人2024年向醫務委員會投訴，董國輝最終被控誤向病人開出「痔立療痔瘡膏」，以及未能保證按處方向病人開出藥物。



董國輝今日（28日）在醫委會聆訊中認罪，解釋開錯藥是因診所助理沒將藥物拿給他複檢，但承認確定藥物根據處方開出是自己終極責任。事後，他作出了一系列補救措施，而醫委會認為他重犯機會低，遂向他發警告信。



家庭醫生董國輝7月28日出席醫委會聆訊。（洪戩昊攝）

董國輝涉及的兩條控罪分別是誤向病人開出「痔立療痔瘡膏」，及未能保證按處方向病人開出藥物。

案情指，2023年，病人因腳踝扭傷求診，並獲開出藥物。病人離開診所後，短時間內發現獲開出的藥物是「痔立療痔瘡膏」，遂回到診所，查詢是否開錯藥。診所助理在諮詢董國輝後，將痔瘡膏換回「喜佳特強去瘀消腫軟膏」。病人其後於2024年向醫委會投訴。

指診所助理沒將藥給他複檢 惟認確定藥物按處方開出是自己終極責任

沒有聘律師的董國輝今日在醫委會聆訊認罪，而根據他提交給醫委會的文件，他解釋開錯藥是因為診所助理沒有將藥物拿給醫生複檢，但承認確定藥物根據處方開出是自己的終極責任。

醫委會。（資料圖片／廖雁雄攝）

醫委會認為重犯機會低 向被告發警告信

他求情時指，當時用紙寫下開出的藥，事件後已改用電腦；現時亦會告訴病人獲開甚麼藥，免生誤會；他亦盡量坐近取藥處，聆聽職員與病人溝通。另外，他改善了開藥流程，藥物要由另一位診所助理檢查，以及一定要交給自己複檢。醫委會認為重犯機會低，所以向被告發警告信。