海皇粥店兩創辦人被指為餐飲公司作擔保　被交通銀行入稟追376萬

撰文：朱棨新
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連鎖粥品店海皇粥店去年5月宣布全線結業，兩名創辦人蕭楚基和蔡汪浩，被指替一間餐飲公司擔任擔保人，該餐飲公司向交通銀行借500萬元後，至今仍欠本金連利息約376萬元。交通銀行昨(29日)入稟高等法院 (案件HCA1327/2026)，向餐飲公司、蕭楚基和蔡汪浩追討涉款。

原告為交通銀行(香港)有限公司，被告為金海餐飲有限公司、蕭楚基和蔡汪浩。

蕭楚基是海皇粥店創辦人之一。
蕭楚基今年初已被頒令破產。（朱棨新攝）

借款500萬尚欠376.1萬未還

入稟狀指，交通銀行於2021年6月，向金海餐飲批出500萬元貸款，蕭楚基和蔡汪浩擔任貸款擔保人。交銀於2025年8月，去信要求金海餐飲有限公司、蕭楚基和蔡汪浩還款，惟他們都未有清還欠款。截至2026年6月8日，他們被拖欠的本金約351.6萬元，另利息約24.5萬元，合共376.1萬元，因此入稟追討。

蕭楚基本年初已被頒令破產

資料顯示，蕭楚基於本年1月被頒令破產。此外，蔡汪浩早前承認拖欠10名員工合共逾56萬元的薪金，被判罰6.6萬元。控方其後申請強制蔡汪浩補發拖欠薪金，暫委裁判官莊靜敏聽取陳詞後，頒令蔡須額外賠償逾16萬元。

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