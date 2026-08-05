新皇崗口岸前瞻三｜設計師親解裝百部電梯用意　巨型指示牌防迷路

【新皇崗口岸前瞻・設計理念】新皇崗口岸最快九月通關，負責設計聯檢大樓的公司接受《香港01》專訪解釋設計概念，由於新口岸不會再有皇巴接駁，要騰出低層作公共運輸交滙處，以便專營巴士上落客，故此整幢九層大樓採用「垂直疊加」概念由下而上發展，出入境旅客落車後要上高層辦理手續。為確保不會迷路及擠塞，大樓安裝近百部扶手電梯及升降機，同時設計指示牌時選取巨大字體，減省不必要的樓層資訊，希望有良好過關體驗，並應付日後單日30萬人次的出入境高峰。



設計師筆下除了新皇崗口岸，原來還有高鐵西九龍站、機場新二號客運大樓。今次設計要肩負深港合作的重要使命，故以「灣區基石」作為理念，將大樓外觀設計為像坐落在深圳河畔的玉石，外牆的金屬線條代表石塊被水流沖刷後溫潤的紋理。



新皇崗口岸一共有九層。（Aedas提供）

建築設計公司Aedas執行董事、新皇崗口岸聯檢大樓項目總監陳川。（夏家朗攝）

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「垂直疊加」向上發展出入境設施 騰出低層作交通設施

新皇崗口岸在2019年提出重建之時，已預期會成為河套深港科技創新合作區的重要配套，故深圳政府早已為聯檢大樓定下原址重建，更好地在寸金尺地的兩地邊境釋放土地，是Aedas當初獲選為設計方的原因。

聯檢大樓主設計師、Aedas執行董事陳川表示，當初設計時，已經有感不能再沿用類似深圳灣、福田口岸的「攤大餅」式低矮設計，故提出「垂直疊加」的概念，即向上發展，將過關時旅客會經過的不同設施，放於大樓的各層當中。至於騰出的地面空間，則改為建設交通設施，亦是日後市民不用轉乘皇巴，可以坐專營巴士直達口岸的原因。

新皇崗口岸五樓的離港旅檢大樓。（湯致遠攝）

新皇崗口岸二樓的公共運輸交滙處。（湯致遠攝）

新皇崗口岸一樓的「聯合一站式」車道。（湯致遠攝）

北上經5樓出境 南下經4樓入境 私家車乘客過關須落車

至於過關實際安排，北上旅客到達二樓的口岸公共運輸交滙處後，受惠於兩地「合作查驗、一次放行」的安排，只要到大樓的五樓便可完成出入境手續，之後便可以到地底不同樓層轉乘不同交通工具。南下程序相似，只是旅客要到的樓層有別，入境香港的旅檢樓層位於四樓。搭跨境巴士的旅客，上落車都是二樓，但仍要到四樓或五樓出入境。

至於乘搭私家車過關的市民，則需要在一樓下車，並前往至1M層的「隨車人員驗放廳」，經「合作查驗」自助通道，或傳統人工櫃枱過關，之後再重新上車。司機則要駛入位於一樓的「聯合一站式」車道，進行「五方查驗」，毋須下車便可以過關。南下香港的私家車專用樓層則位於三樓。過往皇崗口岸在大型活動過後的凌晨曾大塞車，陳川估計日後可能性會大為減低。

新皇崗口岸一共有56部跨層扶手電梯。（湯致遠攝）

陳川指，團隊對不同重要程度的資訊指示牌高度、字體大小都有設計，例如「往深圳」的字句會放大，當旅客走近便會見到更仔細的指示。（湯致遠攝）

陳川指，團隊對不同重要程度的資訊指示牌高度、字體大小都有設計，例如「往深圳」的字句會放大，當旅客走近便會見到更仔細的指示。（湯致遠攝）

設56部跨層扶手電梯 約40部升降機應付人流

過關流程乍聽之下似乎比起其他口岸「一條直路走到尾的設計」更為複雜，上電梯的情況又會否有樽頸位拉長過關時間？陳川指，大樓一共有56部跨層扶手電梯，連同升降機等將有近100部，數量是設計團隊與交通顧問以預計日後單日出入境高峰30萬人次作科學計算，連爬升速度亦有考慮，以確保日後不會嚴重擠塞。

巨型指示牌防迷路 不標明層數免旅客疑惑

陳川又指，團隊在指示牌上亦花了心思，將不必要的信息去除，舉例指「樓層數對於旅客通關來講不是一個必須的信息」，旅客即使需要到五樓的旅檢樓層，指示牌亦不會標明層數，以免產生疑惑。他又提到，團隊對不同重要程度的資訊的指示牌高度、字體大小都有設計，例如「往深圳」的字句會放大，當旅客走近便會見到更仔細的指示牌，指引他們到不同交通工具所在的樓層。

建築設計公司Aedas執行董事陳川表示，新大樓的設計過程將香港的系統化思維帶給深圳，期望未來這套高標準亦可在深圳的其他設施延續下去。（夏家朗攝）

新皇崗口岸以「灣區基石」作為理念。（Aedas提供）

「灣區基石」設計理念 外貌像坐落深圳河畔玉石

談到今次建築的設計理念，他指大樓肩負深港合作的重要使命，故以「灣區基石」作為理念，將大樓外觀設計為像坐落在深圳河畔的玉石，而外牆的金屬線條代表石塊被水流沖刷後溫潤的紋理。至於大樓室內則利用玻璃幕牆引入自然採光，期望為旅客帶來明亮、開放的感覺。

冀香港系統化思維帶給深圳 延續至內地其他設施

Aedas同時是高鐵西九龍站、機場新二號客運大樓的設計公司。陳川指，過往經驗在今次有派上用場，舉例指內地不同單位初時對指示牌設計的原則不一，一般警示性的指示是黃色，但卻有部門希望連廁所的標示設計成黃色，最終Aedas帶頭下，各部門協定出通用標準再作設計。他認為，新大樓設計過程的意義在於，將香港系統化思維帶給深圳，期望未來這套高標準亦可在深圳的其他設施延續下去。

日常穿梭深港超過十年的陳川，被問及能否確保旅客進入大樓不迷路時，笑言感到忐忑，因為新大樓看似簡單，實際上融合了很多功能，極其複雜，「但是我們還是比較有信心，大家慢慢開始使用它的時候，會慢慢感受到它以人為本的關懷和溫馨的通關體驗。」