今日新聞8分鐘｜河背水塘排洪行山客打卡｜地盤安全經理墮棚架亡

中環找換店兩周內第二度被淋油 負責人稱遭惡意損聲譽

今日（3日）早上8時13分，警方接獲報案指，中環德輔道中156號一間找換店被淋紅油。閉路電視片段顯示凌晨時分，一名男子駕駛私家車抵達，隨即持工具向店舖鐵閘淋潑油漆，得手後開車逃去。負責人透露，兩星期前店舖同樣被淋紅油，懷疑為同一人所為。她強調自己並無與人結怨，亦無債務糾紛，不清楚動機，但相信屬惡意破壞，意圖損害店舖聲譽。警方將案件列作刑事毀壞處理，正追緝涉案人士。

尖沙咀血案｜疑帶領施襲3男落網 800警力掃黑幫場拘90人

尖沙咀7月26日凌晨發生謀殺案，一名32歲姓楊（Issac）男商人在金馬倫道26號金壘商業中心一間樓上酒吧消遣期間，疑因態度問題及酒精影響下與鄰檯黑幫人士爆發衝突。Issac被毆半分鐘致頭部重創，延至前日（31日）凌晨證實不治。

警方經調查後，再於尖沙咀及元朗拘捕3名男子，其中一人帶領施襲的頭目，另外兩人則為協助罪犯逃離現場的人士。消息稱，被捕3人當中，一人為黑幫頭目「左口」；一人為同一幫派的另一頭目「豬頭細」，涉嫌「協助罪犯」。

警方今日（2日）召開記者會指，案發後展開「犁庭掃穴」行動，動員800警力，搜查71間酒吧、16間麻將館、12個娛樂場所，及搗破5個非法賭檔，拘捕90人。

大美督三項鐵人賽遇溺｜死者為退休水警 大會指符合條件開賽

由中國香港三項鐵人總會舉辦的「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，今早（2日）在大埔大美督舉行期間發生意外，一名60歲男子在參與游泳賽事時懷疑遇溺。消防及水警在海上搜索多個小時，及至下午3時許，消防尋獲男事主並將他救起，隨即送往那打素醫院搶救。惜延至下午3時33分由醫生證實死亡。

九龍城地盤安全經理天台巡視 疑失足墮下困棚架送院亡

今日（3日）中午12時44分，警方接獲一名職員報案，指九龍城沙浦道30至38號有一名男工人，懷疑工作期間從10多樓天台墮下昏迷。

救援人員接報到場，發現事主被困在外牆棚架，設法將他救下後，隨即送往廣華醫院搶救，惟下午2時19分證實不治。警方將案件列作工業意外，正調查事故原因。

元朗河背水塘2行山客疑排洪間打卡 無視拍片者大叫提醒

有行山客疑於元朗河背水塘排洪期間，不顧安危爬梯至與洪水相近的危險地方打卡。昨（2日）網上流傳一段短片，事發於元朗河背水塘極受打卡客歡迎的「S型水壩」，拍片時正值排洪期間，洪水奔流直下。

領空對峙外軍喊｢只是工作｣ 中國軍人：不在乎錢只想戰鬥

8月1日是中國建軍節，官方媒體「中國軍號」發佈影片，披露中國飛行員驅離侵犯領空的外軍軍機的對峙細節。當時外軍軍機圍堵中國海軍飛行員表態「Just a job, I just want to go home（這只是一份工作，我只想回家）」，但中國飛行員強硬回應：「Money I don't care, I just want to fight（錢我不在乎，我只想戰鬥）。

香港神偷｜在台灣捷運偷13人信用卡 遭求刑9年

台媒《CTWANT》等報道，一名56歲香港男子涉嫌配合中國大陸偽卡集團三度赴台灣，在台北捷運、高雄捷運列車上偷竊13名民眾的信用卡，使用「TX-NFC」中繼攻擊系統在1分鐘內複製晶片資料並提供犯罪集團在香港等地盜刷。被害人甚至還沒出捷運站也不知道銀包失竊，就已經收到銀行通知信用卡消費紀錄異常。涉案香港男子遭檢方求處9年重刑。

怕BB搭機哭鬧 湖北爸貼心準備 百副耳塞發放

帶嬰幼兒搭乘飛機，不少家長最擔心孩子因為氣壓變化或陌生環境而哭鬧，影響其他乘客。近日，湖北一名陳姓男子帶著一家五口搭乘深夜航班出遊，因為同行的小兒子僅8個月大，擔心寶寶在飛行途中哭鬧造成他人困擾，竟提前準備100副耳塞，在登機後主動發送給周圍旅客，貼心舉動獲得大量網友讚賞。