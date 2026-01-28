主教山僭建｜地政總署今再清走大量雜物　街坊：近年愈起愈誇張

深水埗主教山一帶山坡長期被非法開墾僭建，有人佔用官地設置康體設施和神壇、放置大型毛澤東雕像等，去年年底更自砌竹棚架擬設立「毛澤東文化館」。地政總署要求星期一（26日）清場，毛澤東雕像則須在2月9日前搬離。至今早（28日），地政總署再度聯同食環清理雜物，包括健身器材、鐵架等，自稱該片空間主理人的芳姐稱「開緊會」無到場。



1月28日早上，地總署聯同食環清理雜物，包括健身器材、鐵架等。（黃學潤攝）

1月中旬，《香港01》曾報道，有市民投訴指有人搬運傢俬到該處附近僭建出來的「公共空間」，疑再興建毛澤東館。當時記者巡視發現「公共空間」處放置了「毛澤東文化館」的門牌，附近的鐵絲網被掛上詩句，鐵絲網後空地的一塊大石上，以紅字寫上「為人民服務」，並放置了雕像，惟芳姐當時否認要再建「毛澤東文化館」。

地政總署聯同食環署自周一拆除限期後，多次到場巡查及清場。今日現場所見，「毛澤東文化館」内多數物品被清走，包括健身器材、鐵架、畫等，數量約一個貨斗，職員共清理3個小時。地政人員表示，未來日子會再到場清理，至於山坡上的毛澤東像則需在2月9日前拆除，否則地政署會清除。

「毛澤東文化館」内多種物品今日（28日）被清走，包括健身器材、鐵架、畫等，數量約一個貨斗。（黃學潤攝）

自稱該片空間主理人的芳姐稱「開緊會」，今日無到場。退休人士鄭先生表示，在該地與朋友健身逾3年，但近年擴建愈來愈誇張及複雜。某次世紀大雨，山上沙石及樹木倒塌落地，有人走上山坡開墾，更建立毛澤東像，「從嗰次開始就多咗人（政府人員）嚟睇」。

退休人士鄭先生表示，在該地與朋友健身逾3年，但近年擴建愈來愈誇張及複雜。（黃學潤攝）