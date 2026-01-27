主教山佔官地｜地政再限2.9前拆毛澤東像　行山客贊同：誇張得滯

深水埗主教山一帶山坡長期被非法霸佔官地及僭建問題，持續多年至今仍未解決，山腳近棠蔭街位置有一個由街坊建設的小社區，放置乒乓球桌等康體設施，有人以紅字在大石上寫上「為人民服務」，又在大石上擅自放置大型毛澤東雕像，引來部份市民投訴。《香港01》本月中曾報道，指有人搬運傢俬到該處附近僭建出來的「公共空間」，疑再建毛澤東館。地政總署昨日（26日）在限期屆滿日前來巡查，並與食環署採取聯合行動。



記者今日（27日）到場視察，發現地政總署再發出「清場令」通告，指不合法佔領土地的問題需在2月9日前停止，即包括大石上一座接近真人比例的毛澤東雕像，須被移除。



自稱是該場地打理人的芳姐表示，構建場地只為「大家開心健康」，反問：「為人民服務都犯法？」有行山客則認為，該處僭建物過多，影響生態環境，政府應加強執法，清拆違規建築。



主教山官地僭建問題存在多時，該處山腳近棠蔭街位置有一處由街坊自發建立的「公共空間」，有自建的石屎空地，懸掛大沙包、乘涼椅、藤韆鞦；山腰位有乒乓球場，又有百尊佛像壇，頓成一個小社區。該處後方空地曾出現搭棚建築物，自稱是場地打理人的芳姐稱要建「毛澤東文化館」，但去年底在地政總署指令下已清走。

本月中，《香港01》曾報道，有市民投訴指有人搬運傢俬到該處附近僭建出來的「公共空間」，疑再興建毛澤東館。當時記者巡視發現「公共空間」處放置了「毛澤東文化館」的門牌，附近的鐵絲網被掛上詩句，鐵絲網後空地的一塊大石上，以紅字寫上「為人民服務」，並放置了雕像，惟芳姐當時否認要再建「毛澤東文化館」。

地政總署當日亦有派員到場視察，並下令清除雜物。至昨日（26日），地政總署人員在限期屆滿日前來巡查，並與食環署採取聯合行動。

1月14日所見，「公共空間」後方空地擺放大量建築物料，空地前有一道鐵閘，以密碼鎖鎖上。（黃寶瑩攝）

1月14日所見，「香港毛澤東文化館」門牌已搬到「公共空間」位置。（黃寶瑩攝）

1月14日所見，擺放大量建築物料的空地位置，有大石被人以紅字寫上「為人民服務」。（黃寶瑩攝）

1月14日所見，有人在以紅字寫上「為人民服務」的大石上擺放雕像。（黃寶瑩攝）

1月27日所見，鐵絲網上掛上的字詞及詩句已移除。（董素琛攝）

1月27日所見，「毛澤東文化館」的門牌已清走。（董素琛攝）

1月27日所見，不少街坊仍到場使用運動設施。（董素琛攝）

今午（27日）現場所見，「毛澤東文化館」的門牌，及附近鐵絲網上的詩句均已清走。不過，大石上的毛澤東雕像仍未移除，附近貼上地政總署的通告，指不合法佔用位於九龍棠蔭街山邊休憩處附近未批租土地的情況，需在下月9日之前停止。

大石上的雕像附近貼有地政總署的通告，指不合法佔用位於九龍棠蔭街山邊休憩處附近未批租土地的情況，需在下月9日之前停止。（董素琛攝）

芳姐認為政府針對自己，指構建場地只為「大家開心健康」。（董素琛攝）

芳姐表示，昨日上午約9時，十多名政府人員來到清場，部份物品被沒收。她引述政府人員表示，明天（28日）會再到場，清走搭建物內的餘下物品。至於地政總署通告顯示，不合法佔用土地須在下月9日前停止，她稱只適用於雕像位置，至於長期非法佔用官地放置的康體設施如何處理，要待地政總署與其他部門商討後才可得知。

芳姐指，政府人員明天（28日）會再到場，清走搭建物內的餘下物品。（董素琛攝）

芳姐認為構建場地只為「大家開心健康」，反問：「為人民服務都犯法？」她又指，若將來政府要清拆運動設施亦是沒法子的事，「佢（政府）有嗰個官威、有權㗎，我應該做嘅嘢我做咗，佢唔認同我都冇辦法㗎。」

行山客葉先生指，該處的僭建物過多，形容「誇張得滯」。（董素琛攝）

行山客葉先生指，該處的僭建物過多，形容「誇張得滯」，認為政府應加強執法，清拆違規建築。他認為，僭建物會影響生態環境，又指不時有人在該處「開party」、製造噪音，或會影響附近學校上課。

街坊趙女士表示，每星期有四至五天，會到此處打乒乓球，她稱曾與一眾街坊合資維修及購買乒乓球枱，每次數百元不等。她指，運動設施只佔用少量地方，不認為有必要清拆。至於「毛澤東文化館」，她則不贊成興建，「呢度霸住，嗰度又霸住，整咁多嘢。」