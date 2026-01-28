主教山僭建物｜民政處曾擬執法　居民反對獲暫緩　正探討處理方案

深水埗主教山一帶山坡僭建問題存在多年，地政總署近日發出「清場令」，指非法佔用官地的問題需在2月9日前停止。不過，地政總署目前僅針對2022年6月以後放置的構築物執法。



至於2022年6月之前的構築物，署方回覆查詢指，地區管理委員會曾計劃於2022年6月清除主教山非法構築物，但遭居民強烈反對，深水埗地區管理委員會遂決定暫緩行動，並正探討不同方案以妥善處理問題。



多年來主教山山腳近棠蔭街位置出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，該處有運動設施、乒乓球桌、神像、休憩「房間」等。（黃寶瑩攝）

政府2022年中曾擬取締 2深水埗區議員撐保留 發展小型公園

翻查區議會資料，深水埗地區管理委員早在2022年5月16日，就在主教山相關地點張貼通知，呼籲有關人士在6月15日或以前把有關非法構築物及物品移走。

然而，有關清拆命令在當時引起大量居民不滿，有深水埗居民代表帶同逾3,000聯署向相關部門請願，盼能保留設施。

時任深水埗區議員覃德誠、李庭豐同年6月亦向區議會大會遞交文件，指當時正值疫情，而主教山一直是深水埗街坊的晨運勝地，提供場地給市民做運動，亦讓居民有休息放鬆的空間。他們希望當局暫緩執行清拆命令，並將主教山發展小型公園，讓街坊可以繼續在山上做運動。

2022年6月，深水埗居民代表帶同逾3,000個聯署向相關部門請願，盼能保留主教山上的設施。（深水埗前區議員何啟明提供圖片）

時任深水埗民政專員：山上涼亭增設座椅 巴域街入口設鵝卵石路

2022年6月28日，深水埗區議會召開大會，有區議員指出，山上構築物屬市民習慣使用的健身設施，希望政府進行地區咨詢。

時任深水埗民政事務專員黃昕然則在會上表示，民政處計劃於山上涼亭增設座椅，亦計劃於巴域街入口附近設置鵝卵石路，但強調工程是為居民提供設施，並非作為移除非法構築物的補償，又指當局移除非法構築物後，修建晨運徑的工程會繼續進行。

深水埗主教山腳近棠蔭街一帶，多年來出現一處由街坊自發建立的「公共空間」，像一個非正式的「山腳社區」。（夏家朗攝）

建「毛澤東文化館」惹投訴 最後通牒2.9前移走

不過，有關工程未有按計劃進行。去年有人在山腰的棠蔭街山邊休憩處加建搭棚工程，聲稱建「毛澤東文化館」，地政總署清拆後，有關地點還原為空地，惟近期又有人搭建「香港毛澤東文化館」，放置大型毛澤東雕像，地政總署日前再派人到場清理，並再發出「清場令」，要求2月9日前移走雕像。

署方回覆查詢時表示，今年1月14日接獲投訴指主教山範圍內再出現非法佔用政府土地的情況，遂於同日聯同食環署到現場視察，並要求佔用人停止非法佔用相關政府土地。

然而，目前署方僅針對2022年6月前已存在的構築物執法。署方表示，地區管理委員會曾計劃於2022年6月清除主教山非法構築物，但遭居民強烈反對，深水埗地區管理委員會遂決定暫緩行動，並正探討不同方案以妥善處理問題。

民政事務總署回覆指，就非法佔用政府土地的建構築物，九龍西區地政處會根據《土地（雜項條文）條例》採取土地管制行動。留意到居民有不同意見，深水埗地管會會持續探討不同方案，充分考慮居民意見，適時與相關政府部門作跟進。

署方指，因應市民對主教山一帶康體設施的需求，康樂及文化事務署已在附近棠蔭街山邊休憩處完成長者健身園地改善工程，並會持續檢視區內的康體設施是否足夠。至於長遠規劃，民政處將繼續聽取居民、區議員等不同持份者的意見，並向相關政策局及部門轉達。